https://ria.ru/20240515/rzhd-1946113908.html

Тони покинул пост замглавы РЖД

Тони покинул пост замглавы РЖД - РИА Новости, 15.05.2024

Тони покинул пост замглавы РЖД

Замгендиректора РЖД Олег Тони, курировавший развитие транспортных узлов в Москве и Петербурге и ВСМ, освобожден с поста из-за перехода на другую работу,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:02

2024-05-15T13:02

2024-05-15T14:08

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политика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Замгендиректора РЖД Олег Тони, курировавший развитие транспортных узлов в Москве и Петербурге и ВСМ, освобожден с поста из-за перехода на другую работу, сообщили РИА новости в компании. "В соответствии с решением совета директоров, приказом генерального директора - председателя правления РЖД Олега Белозёрова, Олег Тони освобождён от обязанностей заместителя генерального директора и члена правления РЖД в связи с переходом на другую работу", - сообщили в РЖД в среду.Позже источник сообщил, что Тони возглавит "ВСМ Две столицы", которая будет курировать проект строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Его кандидатуру, как стало известно, одобрили все участники проекта.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут.Виталий Савельев (занимал тогда пост министра транспорта РФ, ныне вице-премьер) в феврале текущего года на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что организационная схема проекта ВСМ предусматривает государственно-частное партнёрство на основе заключаемого концессионного соглашения. Создана компания, которая выступит акционером концессионера. Назвали её "ВСМ – Две столицы".Позднее Путин поручал кабмину при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20240425/vsm-1942309657.html

https://ria.ru/20240422/orden-1941618354.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ржд, политика