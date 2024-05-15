https://ria.ru/20240515/putin-1946196386.html
Путин провел совещание по развитию ОПК
Путин провел совещание по развитию ОПК - РИА Новости, 15.05.2024
Путин провел совещание по развитию ОПК
Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:45
2024-05-15T16:45
2024-05-15T16:45
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владимир путин
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сергей шойгу
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. В совещании приняли участие, в частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, помощник президента РФ Алексей Дюмин.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий медведев, сергей шойгу, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин провел совещание по развитию ОПК
Владимир Путин провел совещание по развитию ОПК