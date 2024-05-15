https://ria.ru/20240515/putin-1946188100.html

Путин попросил продолжить работу, начатую Шойгу

Путин попросил продолжить работу, начатую Шойгу - РИА Новости, 15.05.2024

Путин попросил продолжить работу, начатую Шойгу

Президент России Владимир Путин попросил продолжить работу, начатую на посту главы Минобороны Сергеем Шойгу, максимально открыть ведомство и впитать все самое... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:27

2024-05-15T16:27

2024-05-15T16:49

владимир путин

россия

сергей шойгу

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил продолжить работу, начатую на посту главы Минобороны Сергеем Шойгу, максимально открыть ведомство и впитать все самое лучшее и современное."Очень важно, для меня важно, для всех нас важно, чтобы вы продолжили ту работу, которая была начата еще Сергеем Кужугетовичем. Что имею в виду: надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно, имея в виду специфику министерства обороны. Тем не менее, по максимуму раскрыть министерство обороны, для того чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боя нашими ребятами, нашими бойцами, нашими героями специальной военной операции", - сказал он на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.Ранее президент России предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20240515/putin-1946189184.html

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владимир путин, россия, сергей шойгу, андрей белоусов, безопасность