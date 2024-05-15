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Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил - РИА Новости, 15.05.2024
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15:25 15.05.2024 (обновлено: 15:35 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946162329.html
Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил
Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил - РИА Новости, 15.05.2024
Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин поблагодарил секретаря Совбеза России Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:25
2024-05-15T15:35
владимир путин
политика
россия
сергей шойгу
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил секретаря Совбеза России Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил."Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, про приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы", - сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.Ранее президент России предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснил, что должность секретаря Совета Безопасности РФ, на которую назначен Шойгу, является высоким государственным постом с широким объемом задач и подразумевает прямые контакты с главой государства.
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владимир путин, политика, россия, сергей шойгу, андрей белоусов
Владимир Путин, Политика, Россия, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов
Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил

Путин поблагодарил секретаря Совбеза Шойгу за работу по строительству новых ВС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил секретаря Совбеза России Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил.
«
"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, про приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы", - сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
Ранее президент России предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснил, что должность секретаря Совета Безопасности РФ, на которую назначен Шойгу, является высоким государственным постом с широким объемом задач и подразумевает прямые контакты с главой государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением
13 мая, 00:15
 
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