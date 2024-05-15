https://ria.ru/20240515/putin-1946087707.html
На Западе сделали необычный вывод о Путине и Си Цзиньпине
На Западе сделали необычный вывод о Путине и Си Цзиньпине - РИА Новости, 15.05.2024
На Западе сделали необычный вывод о Путине и Си Цзиньпине
Частые встречи президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина говорят об укреплении отношений между странами, считает The Economist. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:30
2024-05-15T11:30
2024-05-15T11:30
в мире
китай
пекин
россия
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Частые встречи президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина говорят об укреплении отношений между странами, считает The Economist."Даже если у Си и есть какие-то сомнения относительно последствий СВО, он не позволит этому ослабить отношения (с Путиным — прим. ред.). Похоже, что они действительно дружат", — пишет издание.Авторы статьи отмечают, что сотрудничество двух стран достигло беспрецедентного уровня. В частности, совместные военные учения и растущий товарооборот вызывают тревогу Запада.В США также переживают, что в случае возможной войны между Штатами и Китаем Москва смогла бы оказывать Пекину всю необходимую поддержку, заключает The Economist.В среду заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай отражает углубление стратегического партнерства и политического взаимодоверия между Пекином и Москвой.Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент побывает в Харбине.
https://ria.ru/20240515/uroven-1946034321.html
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_79cb6a74734fcb3b0ec150b56aa20a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
На Западе сделали необычный вывод о Путине и Си Цзиньпине
Economist: визиты Путина в Китай говорят о крепких отношениях между странами
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Частые встречи президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина говорят об укреплении отношений между странами, считает The Economist
.
"Даже если у Си и есть какие-то сомнения относительно последствий СВО, он не позволит этому ослабить отношения (с Путиным — прим. ред.). Похоже, что они действительно дружат", — пишет издание.
Авторы статьи отмечают, что сотрудничество двух стран достигло беспрецедентного уровня. В частности, совместные военные учения и растущий товарооборот вызывают тревогу Запада.
В США также переживают, что в случае возможной войны между Штатами и Китаем Москва смогла бы оказывать Пекину всю необходимую поддержку, заключает The Economist.
В среду заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай отражает углубление стратегического партнерства и политического взаимодоверия между Пекином и Москвой.
Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент побывает в Харбине
.