Оппозиция в Словакии опровергла данные о связи с нападением на Фицо

БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Лидер прозападной партии "Прогрессивная Словакия" (Progresivne Slovensko), находящейся в оппозиции к действующему правительству, Михал Шимечка отрицает, что совершивший покушение на премьера Роберта Фицо, связан с их движением. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. По данным словацкого МВД, премьер все еще находится на операционном столе, его состояние критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. "Мы предостерегаем от распространения ложной информации о стрелявшем. Однозначно отвергаем то, что он был членом нашего движения. Не существует вообще никакой другой связи с нашей партией или с членами нашей партии", - написал Шимечка на странице в социальной сети Facebook*. Премьер-министр Словакии также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Кроме того, Фицо утверждал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Лидер прозападной партии "Прогрессивная Словакия" (Progresivne Slovensko), находящейся в оппозиции к действующему правительству, Михал Шимечка отрицает, что совершивший покушение на премьера Роберта Фицо, связан с их движением.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. По данным словацкого МВД, премьер все еще находится на операционном столе, его состояние критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
"Мы предостерегаем от распространения ложной информации о стрелявшем. Однозначно отвергаем то, что он был членом нашего движения. Не существует вообще никакой другой связи с нашей партией или с членами нашей партии", - написал Шимечка на странице в социальной сети Facebook*.
Премьер-министр Словакии также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта.
Кроме того, Фицо утверждал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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