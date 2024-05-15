https://ria.ru/20240515/pmef-1946095424.html
Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024
Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 15.05.2024
Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024
Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили более 110... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:59
2024-05-15T11:59
2024-05-15T13:02
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили более 110 стран и территорий, сообщили в фонде "Росконгресс"."В настоящее время свое участие в форуме подтвердили 6000 человек из более чем 110 стран и территорий. Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Он отметил, что участники имеют возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом, создавать новые партнерские кооперации, что содействует укреплению доверия между странами, расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и созданию благоприятной международной экономической среды. Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ является платформой, где структурированный и целенаправленный диалог между участниками мирового бизнеса и государственными деятелями способствует развитию эффективного международного сотрудничества.
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санкт-петербург, антон кобяков, россия, в мире
Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Россия, В мире
Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024
"Росконгресс": представители более 110 стран уже подтвердили участие в ПМЭФ-2024
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили более 110 стран и территорий, сообщили в фонде "Росконгресс".
"В настоящее время свое участие в форуме подтвердили 6000 человек из более чем 110 стран и территорий. Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ
, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова
.
Он отметил, что участники имеют возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом, создавать новые партнерские кооперации, что содействует укреплению доверия между странами, расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и созданию благоприятной международной экономической среды. Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ является платформой, где структурированный и целенаправленный диалог между участниками мирового бизнеса и государственными деятелями способствует развитию эффективного международного сотрудничества.