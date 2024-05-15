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Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года - РИА Новости, 15.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:47 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/onkoskriningi-1946196804.html
Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года
Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года - РИА Новости, 15.05.2024
Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года
Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья за первые три месяца этого года, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:47
2024-05-15T16:47
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья за первые три месяца этого года, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. В Подмосковье за I квартал этого года жителям региона провели свыше 26 тысяч онкоскринингов, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что онкологическое заболевание подтверждено в 322 случаях. Также жительницы региона старше 40 лет могут самостоятельно записаться в Подмосковье на маммографию. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье", через чат-бот в Telegram, по телефону 112 или в поликлинике.
https://ria.ru/20231215/onko-1916058703.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПробирка с образцом крови
Пробирка с образцом крови - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья за первые три месяца этого года, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. В Подмосковье за I квартал этого года жителям региона провели свыше 26 тысяч онкоскринингов, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что онкологическое заболевание подтверждено в 322 случаях.
Также жительницы региона старше 40 лет могут самостоятельно записаться в Подмосковье на маммографию. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву.
Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье", через чат-бот в Telegram, по телефону 112 или в поликлинике.
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Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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