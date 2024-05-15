https://ria.ru/20240515/onkoskriningi-1946196804.html
Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года
Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года - РИА Новости, 15.05.2024
Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года
Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья за первые три месяца этого года, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:47
2024-05-15T16:47
2024-05-15T16:47
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820733809_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_263a35c32a002c5b8448e61551d0dd3c.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья за первые три месяца этого года, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. В Подмосковье за I квартал этого года жителям региона провели свыше 26 тысяч онкоскринингов, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что онкологическое заболевание подтверждено в 322 случаях. Также жительницы региона старше 40 лет могут самостоятельно записаться в Подмосковье на маммографию. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье", через чат-бот в Telegram, по телефону 112 или в поликлинике.
https://ria.ru/20231215/onko-1916058703.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820733809_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_bf969d0d40d9ae4a1c660544fbff2d71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья за первые три месяца этого года, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. В Подмосковье за I квартал этого года жителям региона провели свыше 26 тысяч онкоскринингов, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что онкологическое заболевание подтверждено в 322 случаях.
Также жительницы региона старше 40 лет могут самостоятельно записаться в Подмосковье на маммографию. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву.
Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье", через чат-бот в Telegram, по телефону 112 или в поликлинике.