https://ria.ru/20240515/onkoskriningi-1946196804.html

Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года

Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года - РИА Новости, 15.05.2024

Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья с начала года

Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья за первые три месяца этого года, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:47

2024-05-15T16:47

2024-05-15T16:47

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820733809_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_263a35c32a002c5b8448e61551d0dd3c.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 26 тысяч онкоскринингов провели жителям Подмосковья за первые три месяца этого года, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. В Подмосковье за I квартал этого года жителям региона провели свыше 26 тысяч онкоскринингов, в результате которых было выявлено более 7,4 тысячи отклонений", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что онкологическое заболевание подтверждено в 322 случаях. Также жительницы региона старше 40 лет могут самостоятельно записаться в Подмосковье на маммографию. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье", через чат-бот в Telegram, по телефону 112 или в поликлинике.

https://ria.ru/20231215/onko-1916058703.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк