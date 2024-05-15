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В России доказали "заурядность" Солнечной системы
В России доказали "заурядность" Солнечной системы - РИА Новости, 15.05.2024
В России доказали "заурядность" Солнечной системы
Ученые СПб ГУАП установили, что интенсивность магнитной активности Солнца соответствует уровню других звезд класса желтых карликов. По мнению авторов работы,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:00
2024-05-15T09:00
2024-05-15T09:00
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Ученые СПб ГУАП установили, что интенсивность магнитной активности Солнца соответствует уровню других звезд класса желтых карликов. По мнению авторов работы, полученные данные позволяют не только опровергнуть теорию об "исключительности" Солнца, но и предположить, что возле звезд такого типа может возникать разумная жизнь. Результаты представлены в научном издании "Письма в Астрономический журнал".Поведение Солнца исследовалось в двух отрезках времени. Для первого использовались все данные с момента, когда у астрономов появилась возможность напрямую наблюдать светило с помощью телескопа. На более протяженном отрезке изучение проводилось на основе так называемой радионуклидной реконструкции."Мы рассмотрели экстремально высокие уровни солнечной активности на основе собственных реконструкций изменения площади солнечных пятен в прошлом и далеком прошлом. Было выбрано два временных интервала: последние 410 лет и последние 8780 лет", – рассказал профессор Института фундаментальной подготовки и технических инноваций Санкт-Петербургского государственного университета авиакосмического приборостроения (СПб ГУАП) Юрий Наговицын.Он добавил, что ранее на первом временном интервале удалось воссоздать среднегодовые изменения размеров солнечных пятен. Таким образом, обладая картиной долгосрочных изменений "запятненности" Солнца, стало возможным уточнить экстремальные их проявления относительно других звезд.По словам ученых, исследование показало, что интенсивность солнечной активности практически соответствует уровню других аналогичных звезд, тогда как ранее в научных работах считалось, что Солнце — "исключительная" звезда и его активность в 10 раз ниже средней."Многие из солнцеподобных звезд, с которыми мы проводили сравнение, обладают планетными системами. По некоторым исследованиям, вариации магнитной активности играют важную роль в становлении и изменении климата планет и, следовательно, к возможности возникновения на них жизни. Поэтому наши исследования не исключают развитие жизни на планетах звезд, подобных Солнцу, причем, возможно, некоторые из этих звезд мы уже наблюдаем", – рассказал Наговицын.В университете уточнили, что Солнце – звезда класса желтых карликов, их распространенность в нашей галактике порядка 10%.Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты", участником которой является СПб ГУАП.
https://ria.ru/20230605/solntse-1875716027.html
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наука, космос - риа наука, университетская наука, россия, санкт-петербург, навигатор абитуриента, солнце, солнечная система, санкт-петербургский государственный университет аэрокосмический приборостроения (спб гуап), звезды
Наука, Наука, Космос - РИА Наука, Университетская наука, Россия, Санкт-Петербург, Навигатор абитуриента, Солнце, солнечная система, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмический приборостроения (СПб ГУАП), звезды
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Ученые СПб ГУАП установили, что интенсивность магнитной активности Солнца соответствует уровню других звезд класса желтых карликов. По мнению авторов работы, полученные данные позволяют не только опровергнуть теорию об "исключительности" Солнца, но и предположить, что возле звезд такого типа может возникать разумная жизнь. Результаты представлены в научном издании "Письма в Астрономический журнал".
Поведение Солнца исследовалось в двух отрезках времени. Для первого использовались все данные с момента, когда у астрономов появилась возможность напрямую наблюдать светило с помощью телескопа. На более протяженном отрезке изучение проводилось на основе так называемой радионуклидной реконструкции.
«
"Мы рассмотрели экстремально высокие уровни солнечной активности на основе собственных реконструкций изменения площади солнечных пятен в прошлом и далеком прошлом. Было выбрано два временных интервала: последние 410 лет и последние 8780 лет", – рассказал профессор Института фундаментальной подготовки и технических инноваций Санкт-Петербургского государственного университета авиакосмического приборостроения (СПб ГУАП) Юрий Наговицын.
Он добавил, что ранее на первом временном интервале удалось воссоздать среднегодовые изменения размеров солнечных пятен. Таким образом, обладая картиной долгосрочных изменений "запятненности" Солнца, стало возможным уточнить экстремальные их проявления относительно других звезд.
По словам ученых, исследование показало, что интенсивность солнечной активности практически соответствует уровню других аналогичных звезд, тогда как ранее в научных работах считалось, что Солнце — "исключительная" звезда и его активность в 10 раз ниже средней.
"Многие из солнцеподобных звезд, с которыми мы проводили сравнение, обладают планетными системами. По некоторым исследованиям, вариации магнитной активности играют важную роль в становлении и изменении климата планет и, следовательно, к возможности возникновения на них жизни. Поэтому наши исследования не исключают развитие жизни на планетах звезд, подобных Солнцу, причем, возможно, некоторые из этих звезд мы уже наблюдаем", – рассказал Наговицын.
В университете уточнили, что Солнце – звезда класса желтых карликов, их распространенность в нашей галактике порядка 10%.
Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты", участником которой является СПб ГУАП.