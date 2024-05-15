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Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня - РИА Новости, 15.05.2024
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09:50 15.05.2024 (обновлено: 09:56 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/nato-1946064380.html
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня - РИА Новости, 15.05.2024
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня
Главы минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 13-14 июня, сообщила в среду пресс-служба альянса. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:50
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брюссель
нато
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 13-14 июня, сообщила в среду пресс-служба альянса."Председательствовать на встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг", - указывается в сообщении.Сообщается также, что в рамках совещания 13 июня состоится заседание Совета НАТО-Украина на министерском уровне.
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брюссель, нато, в мире, йенс столтенберг
Брюссель, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня

В Брюсселе 13-14 июня главы Минобороны стран НАТО проведут совещание

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 13-14 июня, сообщила в среду пресс-служба альянса.
«
"Председательствовать на встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг", - указывается в сообщении.
Сообщается также, что в рамках совещания 13 июня состоится заседание Совета НАТО-Украина на министерском уровне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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