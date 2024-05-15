https://ria.ru/20240515/mishustin-1946088260.html

Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе

Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе - РИА Новости, 15.05.2024

Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе

Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание нового правительства и выделил приоритетные направления работы. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:32

2024-05-15T11:32

2024-05-15T12:07

михаил мишустин

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание нового правительства и выделил приоритетные направления работы."Сегодня у нас первое заседание правительства в новом составе. Но прежде всего хочу от всей души поздравить всех вас с назначением. Это и очень серьезная ответственность. Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан России, работать четко, эффективно", — сказал он.Мишустин призвал в непростых условиях работать "в едином строю" и без пауз, как требует глава государства.Новые члены правительства должны внимательно отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и исполнению положений послания президента, добавил он.Кроме того, Мишустин поблагодарил членов бывшего состава кабинета министров, которые переходят на другие должности, и выразил уверенность, что они будут востребованы.В соответствии с Конституцией, 7 мая после инаугурации президента предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Накануне, 14 мая, Путин подписал указы о составе нового правительства, а затем лично встретился с его членами в Кремле.

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михаил мишустин, политика, россия, владимир путин