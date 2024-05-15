Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 15.05.2024 (обновлено: 12:07 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/mishustin-1946088260.html
Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе
Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе - РИА Новости, 15.05.2024
Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе
Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание нового правительства и выделил приоритетные направления работы. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:32
2024-05-15T12:07
михаил мишустин
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946087140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a49e30022f6d258827e72e5176254e49.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание нового правительства и выделил приоритетные направления работы."Сегодня у нас первое заседание правительства в новом составе. Но прежде всего хочу от всей души поздравить всех вас с назначением. Это и очень серьезная ответственность. Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан России, работать четко, эффективно", — сказал он.Мишустин призвал в непростых условиях работать "в едином строю" и без пауз, как требует глава государства.Новые члены правительства должны внимательно отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и исполнению положений послания президента, добавил он.Кроме того, Мишустин поблагодарил членов бывшего состава кабинета министров, которые переходят на другие должности, и выразил уверенность, что они будут востребованы.В соответствии с Конституцией, 7 мая после инаугурации президента предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Накануне, 14 мая, Путин подписал указы о составе нового правительства, а затем лично встретился с его членами в Кремле.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин проводит заседание правительства_15 мая
Мишустин проводит заседание правительства_15 мая
2024-05-15T11:32
true
PT5M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946087140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_67c9fe10bf98c9ee65ab5a61d9132bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, политика, россия, владимир путин
Михаил Мишустин, Политика, Россия, Владимир Путин
Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе

Мишустин: членам правительства предстоит оправдать доверие президента и граждан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание нового правительства и выделил приоритетные направления работы.
"Сегодня у нас первое заседание правительства в новом составе. Но прежде всего хочу от всей души поздравить всех вас с назначением. Это и очень серьезная ответственность. Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан России, работать четко, эффективно", — сказал он.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
Мишустин призвал в непростых условиях работать "в едином строю" и без пауз, как требует глава государства.
Новые члены правительства должны внимательно отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и исполнению положений послания президента, добавил он.
Кроме того, Мишустин поблагодарил членов бывшего состава кабинета министров, которые переходят на другие должности, и выразил уверенность, что они будут востребованы.
В соответствии с Конституцией, 7 мая после инаугурации президента предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Накануне, 14 мая, Путин подписал указы о составе нового правительства, а затем лично встретился с его членами в Кремле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением
13 мая, 00:15
 
Михаил МишустинПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала