МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ
МИД: Россия болезненно ответит Западу в случае ограничения вещания СМИ
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания российских СМИ и работы журналистов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Я понимаю, что и в этот раз, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны ЕС, коллективного Брюсселя, или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то, несмотря на то, что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
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Захарова добавила, что "ровно так же, как мы отвечали на притеснения российских журналистов и ранее, мы ответим молниеносно и крайне болезненно для западников".
"Если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразиться и на их коллегах здесь, в России, я имею в виду, западных журналистов", - пояснила она.
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