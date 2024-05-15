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МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
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11:04 15.05.2024 (обновлено: 11:25 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/mid-1946076889.html
МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ
МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ
Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания российских СМИ и работы журналистов, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:04
2024-05-15T11:25
россия
в мире
брюссель
москва
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания российских СМИ и работы журналистов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я понимаю, что и в этот раз, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны ЕС, коллективного Брюсселя, или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то, несмотря на то, что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры", - сказала она в ходе брифинга в Москве.Захарова добавила, что "ровно так же, как мы отвечали на притеснения российских журналистов и ранее, мы ответим молниеносно и крайне болезненно для западников"."Если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразиться и на их коллегах здесь, в России, я имею в виду, западных журналистов", - пояснила она.
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россия, в мире, брюссель, москва, мария захарова, евросоюз
Россия, В мире, Брюссель, Москва, Мария Захарова, Евросоюз
МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ

МИД: Россия болезненно ответит Западу в случае ограничения вещания СМИ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания российских СМИ и работы журналистов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Я понимаю, что и в этот раз, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны ЕС, коллективного Брюсселя, или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то, несмотря на то, что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
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Захарова добавила, что "ровно так же, как мы отвечали на притеснения российских журналистов и ранее, мы ответим молниеносно и крайне болезненно для западников".
"Если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразиться и на их коллегах здесь, в России, я имею в виду, западных журналистов", - пояснила она.
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