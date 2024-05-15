https://ria.ru/20240515/mid-1946076889.html

МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ

МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ - РИА Новости, 15.05.2024

МИД пригрозил ответом в случае ограничения вещания российских СМИ

Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания российских СМИ и работы журналистов, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:04

2024-05-15T11:04

2024-05-15T11:25

россия

в мире

брюссель

москва

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания российских СМИ и работы журналистов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я понимаю, что и в этот раз, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны ЕС, коллективного Брюсселя, или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то, несмотря на то, что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры", - сказала она в ходе брифинга в Москве.Захарова добавила, что "ровно так же, как мы отвечали на притеснения российских журналистов и ранее, мы ответим молниеносно и крайне болезненно для западников"."Если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразиться и на их коллегах здесь, в России, я имею в виду, западных журналистов", - пояснила она.

https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html

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россия, в мире, брюссель, москва, мария захарова, евросоюз