https://ria.ru/20240515/manul-1946174240.html

Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу

Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу - РИА Новости, 15.05.2024

Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу

Ленинградский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале редкие фото подросшего манула по кличке Шу, который старается не попадаться на глаза посетителям и... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:02

2024-05-15T16:02

2024-05-15T16:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Ленинградский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале редкие фото подросшего манула по кличке Шу, который старается не попадаться на глаза посетителям и сотрудникам зоопарка. "Малыш вырос и уже ведет себя с большей осторожностью, как научила мама Намика. Поэтому заметить его или тем более заснять получается нечасто", – информирует зоопарк. Детеныш манула родился в мае 2023 года, это первенец самца Свэна и самки Намики. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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общество, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк