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Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу - РИА Новости, 15.05.2024
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Хорошие новости
 
16:02 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/manul-1946174240.html
Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу
Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу - РИА Новости, 15.05.2024
Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу
Ленинградский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале редкие фото подросшего манула по кличке Шу, который старается не попадаться на глаза посетителям и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:02
2024-05-15T16:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Ленинградский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале редкие фото подросшего манула по кличке Шу, который старается не попадаться на глаза посетителям и сотрудникам зоопарка. "Малыш вырос и уже ведет себя с большей осторожностью, как научила мама Намика. Поэтому заметить его или тем более заснять получается нечасто", – информирует зоопарк. Детеныш манула родился в мае 2023 года, это первенец самца Свэна и самки Намики. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20240513/domiki-1945712778.html
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общество, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк показал редкие фото подросшего манула Шу

В Ленинградском зоопарке подрос манул по кличке Шу

© Фото : Ленинградский зоопарк/TelegramМанул по кличке Шу в Ленинградском зоопарке
Манул по кличке Шу в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Ленинградский зоопарк/Telegram
Манул по кличке Шу в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Ленинградский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале редкие фото подросшего манула по кличке Шу, который старается не попадаться на глаза посетителям и сотрудникам зоопарка.
"Малыш вырос и уже ведет себя с большей осторожностью, как научила мама Намика. Поэтому заметить его или тем более заснять получается нечасто", – информирует зоопарк.
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13 мая, 19:19
Детеныш манула родился в мае 2023 года, это первенец самца Свэна и самки Намики. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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