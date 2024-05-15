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Биография Сергея Кузовлева

Биография Сергея Кузовлева - РИА Новости, 15.05.2024

Биография Сергея Кузовлева

Генерал-полковник Сергей Юрьевич Кузовлев родился 7 января 1967 года в Мичуринске Тамбовской области. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:42

2024-05-15T16:42

2024-05-15T16:42

справки

безопасность

мичуринск

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Генерал-полковник Сергей Юрьевич Кузовлев родился 7 января 1967 года в Мичуринске Тамбовской области.В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (сейчас Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище), в 2001 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации, в 2010 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.После окончания училища проходил службу в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск на должностях командира взвода и роты.С 1997 по 1999 год проходил службу в Северо-Кавказском военном округе на должности начальника штаба батальона, а затем командира десантно-штурмового батальона мотострелковой дивизии.В 2001 году был назначен на должность заместителя командира мотострелкового полка, а затем командиром мотострелкового полка в Приволжско-Уральском военном округе.С 2005 по 2008 год командовал мотострелковой бригадой в Приволжско-Уральском военном округе.В 2010 году Сергей Кузовлев был назначен на должность командира мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа.С 2012 по 2015 год занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего армией Южного военного округа.В 2015 году Кузовлев был назначен командующим общевойсковой армией в Западном военном округе.С 2016 по 2019 год – командующий 58-й, затем 8-й общевойсковой армией в Южном военном округе.В апреле 2019 года Сергей Кузовлев был назначен на должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Южного военного округа.С октября по декабрь 2022 года – командующий войсками Западного военного округа.В январе 2023 года указом президента РФ был назначен командующим войсками Южного военного округа.15 мая 2024 года стало известно, что Сергей Кузовлев является командующим войсками Московского военного округа. Генерал-полковник (2021).Сергей Кузовлев награжден орденами Святого Георгия IV степени, Кутузова, Александра Невского, "За военные заслуги", а также другими государственными и ведомственными медалями. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, мичуринск, тамбовская область, россия, александр невский