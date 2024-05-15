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Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ - РИА Новости, 15.05.2024
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15:53 15.05.2024 (обновлено: 15:58 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/kuzovlev-1946173990.html
Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ
Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ - РИА Новости, 15.05.2024
Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ
Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Сергей Кузовлев является командующим войсками Московского военного округа, следует из списка участников РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:53
2024-05-15T15:58
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Сергей Кузовлев является командующим войсками Московского военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля. "Кузовлев Сергей Юрьевич – командующий войсками Московского военного округа", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ

Кузовлев в материалах Кремля указан как командующий Московским военным округом

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСергей Кузовлев
Сергей Кузовлев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сергей Кузовлев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Сергей Кузовлев является командующим войсками Московского военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля.
"Кузовлев Сергей Юрьевич – командующий войсками Московского военного округа", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа
8 апреля, 17:32
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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