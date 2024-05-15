https://ria.ru/20240515/kuzovlev-1946173990.html
Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ
Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ - РИА Новости, 15.05.2024
Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ
Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Сергей Кузовлев является командующим войсками Московского военного округа, следует из списка участников РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:53
2024-05-15T15:53
2024-05-15T15:58
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник встречи с президентом России Владимиром Путиным Сергей Кузовлев является командующим войсками Московского военного округа, следует из списка участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля. "Кузовлев Сергей Юрьевич – командующий войсками Московского военного округа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240408/prokuror-1938674515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Кузовлев возглавил недавно созданный Московский военный округ
Кузовлев в материалах Кремля указан как командующий Московским военным округом