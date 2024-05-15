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Путин назвал принципы, лежащие в основе российско-китайских отношений
Путин назвал принципы, лежащие в основе российско-китайских отношений - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал принципы, лежащие в основе российско-китайских отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что в основе российско-китайского партнёрства лежат принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:06
2024-05-15T01:06
2024-05-15T01:10
владимир путин
россия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в основе российско-китайского партнёрства лежат принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.Текст интервью президента России Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству "Синьхуа" опубликован на сайте Кремля."Подчеркну, что в его основе всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии наших отношений играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели – такие, как Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", - говорится в сообщении.
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владимир путин, россия, китай, си цзиньпин
Владимир Путин, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Путин назвал принципы, лежащие в основе российско-китайских отношений
Путин: в основе отношений РФ и КНР лежат принципы равноправия и доверия