https://ria.ru/20240515/kitay-1946026710.html

Путин назвал принципы, лежащие в основе российско-китайских отношений

Путин назвал принципы, лежащие в основе российско-китайских отношений - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назвал принципы, лежащие в основе российско-китайских отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что в основе российско-китайского партнёрства лежат принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:06

2024-05-15T01:06

2024-05-15T01:10

владимир путин

россия

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в основе российско-китайского партнёрства лежат принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.Текст интервью президента России Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству "Синьхуа" опубликован на сайте Кремля."Подчеркну, что в его основе всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии наших отношений играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели – такие, как Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html

россия

китай

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владимир путин, россия, китай, си цзиньпин