https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай

Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай - РИА Новости, 15.05.2024

Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай

Завтра начинается визит Владимира Путина в Китай — и в нынешней мировой обстановке это событие далеко не только двусторонних отношений. Для президента это уже... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:02

аналитика

китай

россия

украина

владимир путин

си цзиньпин

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Завтра начинается визит Владимира Путина в Китай — и в нынешней мировой обстановке это событие далеко не только двусторонних отношений. Для президента это уже 18-я поездка в КНР, последний раз он был там с рабочим визитом прошлой осенью — а количество встреч с Си Цзиньпином приближается к полусотне. Личные отношения двух лидеров чрезвычайно важны — взаимное уважение, откровенность и доверие являются тем фундаментом, на котором строится не только их общение, но и отношения двух великих держав. И все же главный фундамент российско-китайского альянса — общность основных интересов и стратегических целей, то есть две страны видят друг в друге не просто надежных партнеров, но и соратников по реформированию миропорядка.Это не означает, что Россия и Китай идут нога в ногу под одним знаменем — как мы пытались это делать в 50-е годы, когда идеологическое единство коммунистических партий подчиняло себе геополитические интересы. Подчиняло, кстати, крайне неудачно — имевший огромный потенциал советско-китайский альянс распался под грузом идеологических споров. Сейчас нас сближает не общая идеология, а общие интересы. Главные из которых — противостояние давлению Запада и строительство нового, постзападного миропорядка.Впрочем, и идеологическая близость тоже есть, хотя она пока что и не сформулирована должным образом. Оба государства-цивилизации объединяет неприятие атлантического проекта глобализации, то есть строительства единого человечества под руководством англосаксонской элиты. Россия и Китай не просто требуют своей справедливой доли в "едином человейнике" — они в принципе не принимают предлагаемую Западом модель будущего устройства человечества. Единого человечества, где не будет разнообразия цивилизаций, не будет народов, религий, ценностей, семьи, мужчин и женщин — но где будет править каста генетически улучшенных человеческих особей, которых по аналогии с идеологией трансгуманизма можно назвать "трансгуманоидами", то есть представителями "вершины развития человеческого вида".Такое будущее ни Китаю, ни России не подходит. Рассуждения о том, что это все крайне отдаленная и туманная перспектива, а не вопрос актуальной политики, не принимаются — линия, которую всеми силами гнет Запад, видна уже невооруженным глазом, и если сейчас не противодействовать навязываемому им курсу, то завтра уже будет просто поздно.То есть Россия и Китай выступают противниками всей идеологии современной англосаксонской глобализации — на всех уровнях. На уровне экономики (и не только международной), геополитики, идеологии, религии (а трансгуманизм это и есть квазирелигия будущего). У русских и китайцев с атлантистами принципиальные, неустранимые разногласия, которые не исчерпываются ни окончанием войны на Украине, ни решением тайваньского вопроса. Конечно, не только русские и китайцы не принимают навязываемого Западом пути — против и абсолютное большинство человечества, практически все мировые цивилизации. Но все остальные разобщены, расколоты или не имеют сил для сопротивления, а Россия и Китай могут встать поперек "победного шествия" англосаксонской глобализации. И уже встали — Россия в полный рост, а Китай еще вполсилы, еще тянет время (не от трусости, а вследствие предопределенной историей тактики), но постепенно выпрямляется.Своим противодействием атлантическому курсу, защитой своих интересов Россия и Китай оказывают огромное влияние на остальной незападный мир — демонстрируя возможность успешного сопротивления диктату силы, которая убеждала всех в своем всемогуществе и безальтернативности. Поэтому от победы России в противостоянии с Западом зависит не просто будущее Китая (который прекрасно понимает, что для него стоит на кону), но и будущее всего мира. Россия не может себе позволить проиграть, отступить, но и Китай не может себе позволить допустить поражения России. Ставки слишком высоки — и замах тут не на Украину или Тайвань, а на будущее человечества как такового.Когда в прошлом году во время визита в Москву Си Цзиньпин говорил о том, что в мире происходят перемены, которые случаются раз в сто лет, он ведь, по сути, и это имел в виду. И говоря о том, что надо "продвигать их вместе", подтверждал сделанный Китаем и Россией выбор: вместе бороться и идти по пути к победе.

https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html

https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html

https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html

китай

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин