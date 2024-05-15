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Харьков снова должен стать русским городом, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 15.05.2024 (обновлено: 08:48 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/kharkov-1946052004.html
Харьков снова должен стать русским городом, заявили в Совфеде
Харьков снова должен стать русским городом, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.05.2024
Харьков снова должен стать русским городом, заявили в Совфеде
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что город Харьков снова должен стать русским. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:46
2024-05-15T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
сергей цеков
харьков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что город Харьков снова должен стать русским. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в в Харьковской области. В свою очередь, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск. "Харьков – это исторически русский город и правильно будет, если он снова станет таким. Это русская территория, которая рано или поздно должна снова вернуться домой из украинской нацистской оккупации", - сказал Цеков РИА Новости. Сенатор выразил уверенность, что значительная часть Харьковской области будет освобождена и украинские боевики отброшены от границ России.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, сергей цеков, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Сергей Цеков, Харьков
Харьков снова должен стать русским городом, заявили в Совфеде

Сенатор Цеков заявил, что Харьков должен снова стать русским

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что город Харьков снова должен стать русским.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в в Харьковской области. В свою очередь, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск.
«
"Харьков – это исторически русский город и правильно будет, если он снова станет таким. Это русская территория, которая рано или поздно должна снова вернуться домой из украинской нацистской оккупации", - сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор выразил уверенность, что значительная часть Харьковской области будет освобождена и украинские боевики отброшены от границ России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияСергей ЦековХарьков
 
 
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