https://ria.ru/20240515/kharkov-1946052004.html

Харьков снова должен стать русским городом, заявили в Совфеде

Харьков снова должен стать русским городом, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.05.2024

Харьков снова должен стать русским городом, заявили в Совфеде

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что город Харьков снова должен стать русским. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:46

2024-05-15T08:46

2024-05-15T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что город Харьков снова должен стать русским. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в в Харьковской области. В свою очередь, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск. "Харьков – это исторически русский город и правильно будет, если он снова станет таким. Это русская территория, которая рано или поздно должна снова вернуться домой из украинской нацистской оккупации", - сказал Цеков РИА Новости. Сенатор выразил уверенность, что значительная часть Харьковской области будет освобождена и украинские боевики отброшены от границ России.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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