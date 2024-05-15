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Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве - РИА Новости, 15.05.2024
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве
Иранская делегация приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, в ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:58
2024-05-15T14:58
2024-05-15T16:06
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Иранская делегация приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, в ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Иранская делегация будет принимать участие. С большой вероятностью господин Базрпаш, министр транспорта, будет принимать участие", - сказал он журналистам на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили представители более 110 стран и территорий.
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иран, пмэф 2024, россия, санкт-петербург
Иран, ПМЭФ 2024, Россия, Санкт-Петербург
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве
Посол Джалали: министр транспорта Ирана может приехать на ПМЭФ