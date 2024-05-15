Рейтинг@Mail.ru
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 15.05.2024 (обновлено: 16:06 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/iran-1946154171.html
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве - РИА Новости, 15.05.2024
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве
Иранская делегация приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, в ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:58
2024-05-15T16:06
иран
пмэф 2024
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Иранская делегация приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, в ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Иранская делегация будет принимать участие. С большой вероятностью господин Базрпаш, министр транспорта, будет принимать участие", - сказал он журналистам на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили представители более 110 стран и территорий.
https://ria.ru/20240515/briks-1946148154.html
иран
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, пмэф 2024, россия, санкт-петербург
Иран, ПМЭФ 2024, Россия, Санкт-Петербург
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве

Посол Джалали: министр транспорта Ирана может приехать на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Иранская делегация приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, в ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Иранская делегация будет принимать участие. С большой вероятностью господин Базрпаш, министр транспорта, будет принимать участие", - сказал он журналистам на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили представители более 110 стран и территорий.
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Президент Ирана приедет в Казань на саммит БРИКС
Вчера, 14:38
 
ИранПМЭФ 2024РоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала