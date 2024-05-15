https://ria.ru/20240515/governors-1946068404.html
Путин назначил врио губернатора в пяти регионах
Путин назначил врио губернатора в пяти регионах - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назначил врио губернатора в пяти регионах
Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:15
2024-05-15T10:15
2024-05-15T10:57
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента, указы опубликовали на сайте Кремля.Регионами будут руководить:Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин накануне стал помощником президента.Возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов будет работать в новом правительстве министром промышленности и торговли.Руководивший Кузбассом Сергей Цивилев возглавил Минэнерго.Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт получил пост министра транспорта.Михаил Дегтярев, работавший губернатором Хабаровского края, возглавил Минспорт.Перестановки в правительстве и администрации президента в соответствии с конституцией произошли после вступления в должность избранного главы государства. Инаугурация Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая.После консультаций с Госдумой и Советом Федерации президент 14 мая подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб.
https://ria.ru/20240514/putin-1946013955.html
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В России, Политика, Калининградская область, Курская область, Тульская область, Владимир Путин, Илья Середюк, Алексей Смирнов (политик) , Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)