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Путин назначил врио губернатора в пяти регионах - РИА Новости, 15.05.2024
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10:15 15.05.2024 (обновлено: 10:57 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/governors-1946068404.html
Путин назначил врио губернатора в пяти регионах
Путин назначил врио губернатора в пяти регионах - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назначил врио губернатора в пяти регионах
Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:15
2024-05-15T10:57
в россии
политика
калининградская область
курская область
тульская область
владимир путин
илья середюк
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента, указы опубликовали на сайте Кремля.Регионами будут руководить:Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин накануне стал помощником президента.Возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов будет работать в новом правительстве министром промышленности и торговли.Руководивший Кузбассом Сергей Цивилев возглавил Минэнерго.Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт получил пост министра транспорта.Михаил Дегтярев, работавший губернатором Хабаровского края, возглавил Минспорт.Перестановки в правительстве и администрации президента в соответствии с конституцией произошли после вступления в должность избранного главы государства. Инаугурация Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая.После консультаций с Госдумой и Советом Федерации президент 14 мая подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб.
https://ria.ru/20240514/putin-1946013955.html
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в россии, политика, калининградская область, курская область, тульская область, владимир путин, илья середюк, алексей смирнов (политик) , министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В России, Политика, Калининградская область, Курская область, Тульская область, Владимир Путин, Илья Середюк, Алексей Смирнов (политик) , Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)

Путин назначил врио губернатора в пяти регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента, указы опубликовали на сайте Кремля.
Регионами будут руководить:
Путин на совещании с новым кабинетом министров - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин встретился с новым правительством
14 мая, 22:41
Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин накануне стал помощником президента.
Возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов будет работать в новом правительстве министром промышленности и торговли.
Руководивший Кузбассом Сергей Цивилев возглавил Минэнерго.
Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт получил пост министра транспорта.
Михаил Дегтярев, работавший губернатором Хабаровского края, возглавил Минспорт.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
Перестановки в правительстве и администрации президента в соответствии с конституцией произошли после вступления в должность избранного главы государства. Инаугурация Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая.
После консультаций с Госдумой и Советом Федерации президент 14 мая подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением
13 мая, 00:15
 
В РоссииПолитикаКалининградская областьКурская областьТульская областьВладимир ПутинИлья СередюкАлексей Смирнов (политик)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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