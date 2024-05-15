https://ria.ru/20240515/governors-1946068404.html

Путин назначил врио губернатора в пяти регионах

Путин назначил врио губернатора в пяти регионах - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назначил врио губернатора в пяти регионах

Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:15

2024-05-15T10:15

2024-05-15T10:57

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илья середюк

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента, указы опубликовали на сайте Кремля.Регионами будут руководить:Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин накануне стал помощником президента.Возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов будет работать в новом правительстве министром промышленности и торговли.Руководивший Кузбассом Сергей Цивилев возглавил Минэнерго.Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт получил пост министра транспорта.Михаил Дегтярев, работавший губернатором Хабаровского края, возглавил Минспорт.Перестановки в правительстве и администрации президента в соответствии с конституцией произошли после вступления в должность избранного главы государства. Инаугурация Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая.После консультаций с Госдумой и Советом Федерации президент 14 мая подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб.

https://ria.ru/20240514/putin-1946013955.html

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

калининградская область

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