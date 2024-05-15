https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html

Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу

Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу - РИА Новости, 15.05.2024

Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу

Кураторство Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) со стороны секретаря Совбеза Сергея Шойгу будет предполагать определенное... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:58

2024-05-15T18:58

2024-05-15T18:58

дмитрий шугаев

сергей шойгу

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

политика

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Кураторство Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) со стороны секретаря Совбеза Сергея Шойгу будет предполагать определенное взаимодействие - как и в отношении других служб, считает глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Я думаю, что это будет определенное взаимодействие и кураторство, как и по отношению к другим, наверняка, службам", - сказал Шугаев журналистам. Он отметил, что у секретаря Совбеза достаточно широкие полномочия, они разъясняются в тех документах, которые описывают эти полномочия.

https://ria.ru/20240515/shoygu-1946188013.html

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дмитрий шугаев, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), политика