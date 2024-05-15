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Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу
Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу - РИА Новости, 15.05.2024
Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу
Кураторство Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) со стороны секретаря Совбеза Сергея Шойгу будет предполагать определенное... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:58
2024-05-15T18:58
2024-05-15T18:58
дмитрий шугаев
сергей шойгу
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
политика
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Кураторство Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) со стороны секретаря Совбеза Сергея Шойгу будет предполагать определенное взаимодействие - как и в отношении других служб, считает глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Я думаю, что это будет определенное взаимодействие и кураторство, как и по отношению к другим, наверняка, службам", - сказал Шугаев журналистам. Он отметил, что у секретаря Совбеза достаточно широкие полномочия, они разъясняются в тех документах, которые описывают эти полномочия.
https://ria.ru/20240515/shoygu-1946188013.html
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дмитрий шугаев, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), политика
Дмитрий Шугаев, Сергей Шойгу, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Политика
Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу
Шугаев: кураторство ФСВТС со стороны Шойгу будет предполагать взаимодействие
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Кураторство Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) со стороны секретаря Совбеза Сергея Шойгу будет предполагать определенное взаимодействие - как и в отношении других служб, считает глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Я думаю, что это будет определенное взаимодействие и кураторство, как и по отношению к другим, наверняка, службам", - сказал Шугаев журналистам.
Он отметил, что у секретаря Совбеза достаточно широкие полномочия, они разъясняются в тех документах, которые описывают эти полномочия.