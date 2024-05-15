https://ria.ru/20240515/forum-1946213141.html

В форуме регионов Белоруссии и России участвует около 300 человек от России

В форуме регионов Белоруссии и России участвует около 300 человек от России - РИА Новости, 15.05.2024

В форуме регионов Белоруссии и России участвует около 300 человек от России

В Форуме регионов Белоруссии и России, который в текущем году пройдет на белорусской территории, от российской стороны заявлено около трехсот участников,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:36

2024-05-15T17:36

2024-05-15T17:36

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

валентина матвиенко

наталья кочанова

юрий воробьев

совет федерации рф

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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. В Форуме регионов Белоруссии и России, который в текущем году пройдет на белорусской территории, от российской стороны заявлено около трехсот участников, сообщил в среду заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев. В среду в формате видео-конференц-связи состоялось совместное заседание белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению XI Форума регионов Белоруссии и России. Кроме того, председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова посещает Полоцк для контроля за ходом подготовки объектов к форуму. "Руководители субъектов РФ традиционно откликаются на наши приглашения, заинтересованы принять участие в мероприятиях форума. Мы пригласили 57 субъектов РФ: из них 37 - высшие должностные лица регионов и 42 - руководители законодательных органов. Планируем, что общее количество участников от российской делегации будет около 300 человек. Полагаю, к 7 июня у нас будет полная информация о российских участниках", - сказал Воробьев, чьи слова приводит агентство Белта. В свою очередь заместитель председателя верхней палаты белорусского парламента Сергей Хоменко отметил, что форум регионов Белоруссии и России пройдет 27-28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Его тема - "Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства". Во время форума будет организована работа девяти секций. "В первый день работы форума 27 июня запланировано проведение тематических секционных заседаний в Витебске, Полоцке, Новополоцке. Кроме того, 27 июня планируется проведение специальной панельной сессии контрольных ведомств Беларуси и России, совместное заседание руководящих органов Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, мероприятия с участием торгово-промышленных палат Беларуси и России", - рассказал он. Хоменко добавил, что вечером того же дня предусмотрено протокольное мероприятие официальных делегаций белорусской и российской сторон и концертная программа для всех участников форума. "Во второй день, 28 июня, - встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, пленарное заседание. На полях форума предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве и заключение контрактов", - отметил он.

https://ria.ru/20240509/belorussiya-1944843044.html

https://ria.ru/20240430/nauka-1943166620.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, валентина матвиенко, наталья кочанова, юрий воробьев, совет федерации рф