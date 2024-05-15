https://ria.ru/20240515/fitso-1946293123.html

СМИ сообщили детали о состоянии Фицо

СМИ сообщили детали о состоянии Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ сообщили детали о состоянии Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо, который после операции был введен в искусственную кому, будет находиться в таком состоянии порядка 24 часов, сообщил словацкий... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:47

2024-05-15T23:47

2024-05-15T23:58

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, который после операции был введен в искусственную кому, будет находиться в таком состоянии порядка 24 часов, сообщил словацкий телеканал ТА3."Ранение брюшной полости было чрезвычайно серьезным, премьер потерял много крови, но эта операция уже завершена. Сейчас запланирована 24-часовая искусственная кома, в которой решающим будет его физическое состояние и здоровье", - говорится в сообщении телеканала.По данным телеканала, операция длилась почти 4 часа, премьер Словакии получил три ранения.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946240737.html

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словакия, в мире, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, украина, россия