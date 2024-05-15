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Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
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22:50 15.05.2024 (обновлено: 23:57 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946286696.html
Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ
Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал ТА3. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:50
2024-05-15T23:57
словакия
братислава
в мире
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
украина
нато
владимир путин
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал ТА3."Премьер после операции находится в искусственной коме, многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении.По предварительным данным, политик будет находиться в этом состоянии 24 часа.Уточняется, что критической кровопотери удалось избежать.Покушение на премьера СловакииПокушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали выстрелы.По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два — в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Газета Dennik N писала, что главу кабмина прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом.Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, Фицо находится в критическом состоянии. Он также отметил, что нападение на премьера произошло по политическим мотивам.По информации телеканала Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Преступник стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, его задержали, уточнила Dennik N.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, политик заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20240515/napadenie-1946287485.html
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РИА Новости
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96
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
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словакия, братислава, в мире, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, украина, нато, владимир путин
Словакия, Братислава, В мире, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Украина, НАТО, Владимир Путин
Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ

TA3: премьера Словакии Фицо ввели в состояние искусственной комы после операции

© AFP 2024Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал ТА3.
"Премьер после операции находится в искусственной коме, многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, политик будет находиться в этом состоянии 24 часа.
Уточняется, что критической кровопотери удалось избежать.

Покушение на премьера Словакии

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали выстрелы.
По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два — в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Газета Dennik N писала, что главу кабмина прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом.
Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, Фицо находится в критическом состоянии. Он также отметил, что нападение на премьера произошло по политическим мотивам.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо
Вчера, 22:58
По информации телеканала Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Преступник стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, его задержали, уточнила Dennik N.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, политик заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Случаи покушений на первых лиц стран мира в 2005-2024 годах
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