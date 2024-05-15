Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ

БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал ТА3."Премьер после операции находится в искусственной коме, многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении.По предварительным данным, политик будет находиться в этом состоянии 24 часа.Уточняется, что критической кровопотери удалось избежать.Покушение на премьера СловакииПокушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали выстрелы.По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два — в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Газета Dennik N писала, что главу кабмина прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом.Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, Фицо находится в критическом состоянии. Он также отметил, что нападение на премьера произошло по политическим мотивам.По информации телеканала Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Преступник стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, его задержали, уточнила Dennik N.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, политик заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал ТА3.
"Премьер после операции находится в искусственной коме, многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, политик будет находиться в этом состоянии 24 часа.
Уточняется, что критической кровопотери удалось избежать.
Покушение на премьера Словакии
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали выстрелы.
По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два — в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Газета Dennik N писала, что главу кабмина прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом.
Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, Фицо находится в критическом состоянии. Он также отметил, что нападение на премьера произошло по политическим мотивам.
По информации телеканала Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Преступник стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, его задержали, уточнила Dennik N.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, политик заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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