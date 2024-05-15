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Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ

Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2024

Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы, сообщили СМИ

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал ТА3. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T22:50

2024-05-15T22:50

2024-05-15T23:57

словакия

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владимир путин

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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал ТА3."Премьер после операции находится в искусственной коме, многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении.По предварительным данным, политик будет находиться в этом состоянии 24 часа.Уточняется, что критической кровопотери удалось избежать.Покушение на премьера СловакииПокушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали выстрелы.По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два — в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Газета Dennik N писала, что главу кабмина прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом.Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, Фицо находится в критическом состоянии. Он также отметил, что нападение на премьера произошло по политическим мотивам.По информации телеканала Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Преступник стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, его задержали, уточнила Dennik N.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, политик заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240515/napadenie-1946287485.html

https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T22:50 true PT0M12S

Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-15T22:50 true PT1M12S

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словакия, братислава, в мире, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, украина, нато, владимир путин