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СМИ: до покушения на Фицо в глав стран Европы не стреляли с 2003 года - РИА Новости, 15.05.2024
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20:58 15.05.2024 (обновлено: 21:05 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946274245.html
СМИ: до покушения на Фицо в глав стран Европы не стреляли с 2003 года
СМИ: до покушения на Фицо в глав стран Европы не стреляли с 2003 года - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: до покушения на Фицо в глав стран Европы не стреляли с 2003 года
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первым случаем стрельбы в европейского главу государства или правительства с 2003 года, передает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:58
2024-05-15T21:05
в мире
словакия
роберт фицо
зоран джинджич
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первым случаем стрельбы в европейского главу государства или правительства с 2003 года, передает агентство Bloomberg. "Это была первая стрельба в европейского главу государства или правительства после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года", - говорится в сообщении агентства. Как отметил в комментарии агентству Франс Пресс словацкий политолог Григорий Месежников, ранее в Словакии не было случаев нападения на премьеров или министров. "Я помню только случай с бывшим министром экономики Яном Дуцким, которого застрелили в 1999 году. Однако он уже не был политически активным, когда его убили", - уточнил он. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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в мире, словакия, роберт фицо, зоран джинджич, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Зоран Джинджич, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: до покушения на Фицо в глав стран Европы не стреляли с 2003 года

Bloomberg: последний раз в главу европейской страны стреляли в 2003 году

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первым случаем стрельбы в европейского главу государства или правительства с 2003 года, передает агентство Bloomberg.
"Это была первая стрельба в европейского главу государства или правительства после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года", - говорится в сообщении агентства.
Как отметил в комментарии агентству Франс Пресс словацкий политолог Григорий Месежников, ранее в Словакии не было случаев нападения на премьеров или министров.
"Я помню только случай с бывшим министром экономики Яном Дуцким, которого застрелили в 1999 году. Однако он уже не был политически активным, когда его убили", - уточнил он.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
 
В миреСловакияРоберт ФицоЗоран ДжинджичПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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