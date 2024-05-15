https://ria.ru/20240515/fitso-1946274245.html

СМИ: до покушения на Фицо в глав стран Европы не стреляли с 2003 года

СМИ: до покушения на Фицо в глав стран Европы не стреляли с 2003 года - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: до покушения на Фицо в глав стран Европы не стреляли с 2003 года

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первым случаем стрельбы в европейского главу государства или правительства с 2003 года, передает... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:58

2024-05-15T20:58

2024-05-15T21:05

в мире

словакия

роберт фицо

зоран джинджич

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946203370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef51fffccc28d262ddd986babcb0a93b.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первым случаем стрельбы в европейского главу государства или правительства с 2003 года, передает агентство Bloomberg. "Это была первая стрельба в европейского главу государства или правительства после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года", - говорится в сообщении агентства. Как отметил в комментарии агентству Франс Пресс словацкий политолог Григорий Месежников, ранее в Словакии не было случаев нападения на премьеров или министров. "Я помню только случай с бывшим министром экономики Яном Дуцким, которого застрелили в 1999 году. Однако он уже не был политически активным, когда его убили", - уточнил он. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу.

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, зоран джинджич, покушение на премьер-министра словакии фицо