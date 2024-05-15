Токаев осудил покушение на премьера Словакии

АЛМА-АТА, 15 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил о неприятии этого террористического акта, сообщает пресс-служба главы государства. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. "В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания", - говорится в сообщении. Отмечается, что Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. "Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления", - сообщает пресс-служба.
АЛМА-АТА, 15 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил о неприятии этого террористического акта, сообщает пресс-служба главы государства.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
"В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления", - сообщает пресс-служба.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
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