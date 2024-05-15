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Токаев осудил покушение на премьера Словакии

Токаев осудил покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

Токаев осудил покушение на премьера Словакии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил о неприятии этого террористического акта, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:53

2024-05-15T20:53

2024-05-15T20:53

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роберт фицо

касым-жомарт токаев

покушение на премьер-министра словакии фицо

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АЛМА-АТА, 15 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил о неприятии этого террористического акта, сообщает пресс-служба главы государства. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. "В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания", - говорится в сообщении. Отмечается, что Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. "Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления", - сообщает пресс-служба.

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в мире, словакия, казахстан, роберт фицо, касым-жомарт токаев, покушение на премьер-министра словакии фицо