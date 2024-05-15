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Токаев осудил покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
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20:53 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/fitso-1946273133.html
Токаев осудил покушение на премьера Словакии
Токаев осудил покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
Токаев осудил покушение на премьера Словакии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил о неприятии этого террористического акта, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:53
2024-05-15T20:53
в мире
словакия
казахстан
роберт фицо
касым-жомарт токаев
покушение на премьер-министра словакии фицо
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АЛМА-АТА, 15 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил о неприятии этого террористического акта, сообщает пресс-служба главы государства. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. "В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания", - говорится в сообщении. Отмечается, что Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. "Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления", - сообщает пресс-служба.
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в мире, словакия, казахстан, роберт фицо, касым-жомарт токаев, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Казахстан, Роберт Фицо, Касым-Жомарт Токаев, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Токаев осудил покушение на премьера Словакии

Президент Казахстана Токаев осудил покушение на премьера Словакии Фицо

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 15 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил о неприятии этого террористического акта, сообщает пресс-служба главы государства.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
"В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления", - сообщает пресс-служба.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
 
В миреСловакияКазахстанРоберт ФицоКасым-Жомарт ТокаевПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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