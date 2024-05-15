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МИД России осудил нападение на Фицо

МИД России осудил нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

МИД России осудил нападение на Фицо

Россия осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, знает его как друга и желает ему скорейшего выздоровления, заявила официальный... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:20

2024-05-15T20:20

2024-05-15T20:24

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мария захарова

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, знает его как друга и желает ему скорейшего выздоровления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу."Желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Мы знаем его как друга России, который в это драматическое историческое время, переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом "коллективного Запада", - сказала Захарова в эфире "России 1".

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в мире, россия, словакия, роберт фицо, мария захарова, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, украина