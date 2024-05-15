Врачи продолжают бороться за жизнь Фицо, сообщил министр

БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо серьезное, его все еще оперируют после покушения, сообщил министр труда республики Эрик Томаш."Состояние премьера серьезное", - сказал Томаш в эфире словацкого телеканала Markiza.Он отметил, что не может предоставить больше информации, но сообщил, что сейчас проводится операция, которая может продлиться долго, поскольку в результате огнестрельного ранения были задеты несколько органов.Томаш, как и другие члены правительства, сопровождали Фицо на выездном заседании правительства, после которого на премьера было совершено покушение.
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо серьезное, его все еще оперируют после покушения, сообщил министр труда республики Эрик Томаш.
"Состояние премьера серьезное", - сказал Томаш в эфире словацкого телеканала Markiza.
Он отметил, что не может предоставить больше информации, но сообщил, что сейчас проводится операция, которая может продлиться долго, поскольку в результате огнестрельного ранения были задеты несколько органов.
Томаш, как и другие члены правительства, сопровождали Фицо на выездном заседании правительства, после которого на премьера было совершено покушение.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.