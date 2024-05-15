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Врачи продолжают бороться за жизнь Фицо, сообщил министр

Врачи продолжают бороться за жизнь Фицо, сообщил министр - РИА Новости, 15.05.2024

Врачи продолжают бороться за жизнь Фицо, сообщил министр

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо серьезное, его все еще оперируют после покушения, сообщил министр труда республики Эрик Томаш. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:19

2024-05-15T20:19

2024-05-15T20:37

словакия

в мире

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо серьезное, его все еще оперируют после покушения, сообщил министр труда республики Эрик Томаш."Состояние премьера серьезное", - сказал Томаш в эфире словацкого телеканала Markiza.Он отметил, что не может предоставить больше информации, но сообщил, что сейчас проводится операция, которая может продлиться долго, поскольку в результате огнестрельного ранения были задеты несколько органов.Томаш, как и другие члены правительства, сопровождали Фицо на выездном заседании правительства, после которого на премьера было совершено покушение.

словакия

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2024

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