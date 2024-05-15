https://ria.ru/20240515/fitso-1946254000.html

СМИ: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

СМИ: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

У премьер-министра Словакии Роберта Фицо открылось кровотечение в брюшной полости после покушения, пишет портал Standard. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:09

2024-05-15T19:09

2024-05-15T20:45

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роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

александр вучич

виктор орбан

украина

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У премьер-министра Словакии Роберта Фицо открылось кровотечение в брюшной полости после покушения, пишет портал Standard."У премьера кровоизлияние в брюшную полость, которое медики все еще не могут остановить", — говорится в публикации.По данным СМИ, политик получил одно ранение в плечо и два — в брюшную полость. Глава правительства находится в операционной больницы в городе Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом, пишет газета Dennik N.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы. В партии премьера Smer заявили, что политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут решающими".Фицо, по информации СМИ, был в сознании, когда его привезли в медучреждение, а его жизненные функции стабилизированы.Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Издание Denník N уточнило, что преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, его задержали.Реакция в миреМногие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Посол в Словакии Игорь Братчиков также выразил премьеру слова поддержки. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html

https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html

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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-15T19:09 true PT1M12S

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T19:09 true PT0M12S

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в мире, словакия, братислава, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, александр вучич, виктор орбан, украина, нато, госдума рф