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Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 15.05.2024 (обновлено: 15:14 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/dnr-1946151756.html
Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск
Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск - РИА Новости, 15.05.2024
Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красноармейск, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:50
2024-05-15T15:14
специальная военная операция на украине
славянск
красноармейск
константиновка
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красноармейск, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск."Крупные города, которые предстоит нам освободить - это Красноармейск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, но и ряд других населенных пунктов", - сказал Пушилин журналистам на полях Международного экономического форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" в Казани.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944312857.html
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красноармейск
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славянск, красноармейск, константиновка, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Красноармейск, Константиновка, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск

Пушилин заявил о планах освободить Константиновку, Славянск и Краматорск

© РИА Новости . Андрей СтенинНа въезде в город Славянск. 2014 год
На въезде в город Славянск. 2014 год - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
На въезде в город Славянск. 2014 год. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красноармейск, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск.
"Крупные города, которые предстоит нам освободить - это Красноармейск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, но и ряд других населенных пунктов", - сказал Пушилин журналистам на полях Международного экономического форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" в Казани.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Не могут поднять голову". Что творится на самом горячем участке фронта
13 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскКрасноармейскКонстантиновкаБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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