https://ria.ru/20240515/dnr-1946151756.html
Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск
Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск - РИА Новости, 15.05.2024
Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красноармейск, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:50
2024-05-15T14:50
2024-05-15T15:14
специальная военная операция на украине
славянск
красноармейск
константиновка
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красноармейск, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск."Крупные города, которые предстоит нам освободить - это Красноармейск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, но и ряд других населенных пунктов", - сказал Пушилин журналистам на полях Международного экономического форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" в Казани.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944312857.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск
Пушилин заявил о планах освободить Константиновку, Славянск и Краматорск