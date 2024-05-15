https://ria.ru/20240515/dnr-1946151756.html

Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск

Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск - РИА Новости, 15.05.2024

Пушилин заявил о планах освободить Славянск и Краматорск

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красноармейск, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:50

2024-05-15T14:50

2024-05-15T15:14

специальная военная операция на украине

славянск

красноармейск

константиновка

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах освободить Красноармейск, Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск."Крупные города, которые предстоит нам освободить - это Красноармейск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, но и ряд других населенных пунктов", - сказал Пушилин журналистам на полях Международного экономического форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" в Казани.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944312857.html

славянск

красноармейск

константиновка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

славянск, красноармейск, константиновка, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия