https://ria.ru/20240515/benzin-1946254167.html
Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 0,07 процента
Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 0,07 процента - РИА Новости, 15.05.2024
Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 0,07 процента
Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 6 по 13 мая выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 55,1 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,02%, или на РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:27
2024-05-15T19:27
2024-05-15T19:27
экономика
цены на нефть
россия
хабаровский край
магаданская область
александр новак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 6 по 13 мая выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 55,1 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,02%, или на 1 копейку, до 65,21 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, со 2 по 6 мая, средняя цена бензина выросла на 0,04%, или на 2 копейки - до 55,06 рубля за литр, дизтоплива - на 0,05%, или на 3 копейки, до 65,2 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,04%, до 50,89 рубля за литр, Аи-95 - на 0,07%, до 55,74 рубля. В то же время цена за литр Аи-98 выросла сразу на 0,16% - до 69,48 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 7 по 13 мая составила 0,17%. Изменение цен на бензин было зафиксирован в 39 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Хабаровском крае - на 0,5%. Снижение цен было отмечено в 5 субъектах, более всего в Магаданской области (-0,2%). В Москве цены на бензин практически не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%. Производство бензина в России с 6 по 12 мая снизилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей, до 759,4 тысячи тонн, а выпуск дизтоплива увеличился на 0,8%, до 1,678 миллиона тонн. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Однако на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно разрешить экспорт бензина из России. Как пояснили РИА Новости в министерстве, ведомство регулярно "проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания", в том числе прорабатывает временное снятие ограничений.
https://radiosputnik.ru/20240507/benzin-1944414838.html
https://ria.ru/20240502/toplivo-1943427298.html
https://radiosputnik.ru/20240413/benzin-1939340958.html
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экономика, цены на нефть, россия, хабаровский край, магаданская область, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, аи-98
Экономика, Цены на нефть, Россия, Хабаровский край, Магаданская область, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95, АИ-98