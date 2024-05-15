https://ria.ru/20240515/anashkin-1946221758.html
Биография Геннадия Анашкина
Биография Геннадия Анашкина - РИА Новости, 15.05.2024
Биография Геннадия Анашкина
Генерал-полковник Геннадий Владимирович Анашкин родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышев (сейчас Самара). РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:57
2024-05-15T17:57
2024-05-15T17:57
справки
россия
геннадий анашкин
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Генерал-полковник Геннадий Владимирович Анашкин родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышев (сейчас Самара).С 1986 года учился в Куйбышевском авиационном институте имени С.П. Королева (сейчас Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева). В июне 1987 года был призван на срочную службу в ряды Советской армии, служил в разведывательном мотострелковом батальоне Группы советских войск в Германии.В 1993 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (сейчас Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова), в 2003 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, в 2012 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.По окончании училища был направлен на службу в 337-й парашютно-десантный полк 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Ульяновск).С августа 1993 года командовал парашютно-десантным взводом в 337-й парашютно-десантном полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.С августа 1994 года был назначен на должность заместителя командира, а в июле 1995 года – командира парашютно-десантной роты в 337-й парашютно-десантном полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.С апреля 1998 года служил в 116-м отдельном парашютно-десантном батальоне 31-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады (Ульяновск), где командовал ротой.С декабря 1999 года по август 2000 года Геннадий Анашкин находился в командировке в Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе 10-го отдельного парашютно-десантного полка миротворческих сил в Республике Босния и Герцеговина.С июня 2003 года служил на должности начальника штаба – заместителя командира 226-го, с сентября 2005 года 285-го учебных парашютно-десантных полков 242-го учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ (Омск).С августа 2006 года был назначен на должность начальника штаба – заместителя командира 31-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (Ульяновск).В составе сводных подразделений находился в командировках в Чеченской Республике в период Первой и Второй чеченских войн. С июня 2007 года – командир 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псковская область). В августе 2008 года батальонная тактическая группа под командованием Анашкина провела успешный рейд по тылам грузинских войск в ходе операции по принуждению Грузии к миру. С августа 2009 года являлся заместителем командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.С ноября 2010 года по январь 2011 года – исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.С августа 2012 года был назначен на должность командира 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.С августа 2014 года – заместитель командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа.С июля 2017 года – заместитель командующего 8-й гвардейской армией Южного военного округа.С сентября 2021 года по январь 2022 года являлся командующим воинским формированием Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе.С 2023 года – командующий 8-й гвардейской армией Южного военного округа, принимающей участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.15 мая 2024 года стало известно, что Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа. Герой Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда" (2008).Генерал-полковник (2023). Геннадий Анашкин награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами (2022) и IVстепени с мечами, орденами Александра Невского, Кутузова, орденом "За военные заслуги" (2001), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами (1997), медалями "За отвагу" (2000), Суворова (2000) и др.Награжден высшей государственной наградой Южной Осетии – орденом "Уацамонга" (2019).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, геннадий анашкин
Справки, Россия, Геннадий Анашкин
Генерал-полковник Геннадий Владимирович Анашкин родился 17 декабря 1968 года
в городе Куйбышев (сейчас Самара).
С 1986 года учился в Куйбышевском авиационном институте имени С.П. Королева (сейчас Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева). В июне 1987 года был призван на срочную службу в ряды Советской армии, служил в разведывательном мотострелковом батальоне Группы советских войск в Германии.
В 1993 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (сейчас Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова), в 2003 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, в 2012 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
По окончании училища был направлен на службу в 337-й парашютно-десантный полк 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Ульяновск).
С августа 1993 года командовал парашютно-десантным взводом в 337-й парашютно-десантном полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
С августа 1994 года был назначен на должность заместителя командира, а в июле 1995 года – командира парашютно-десантной роты в 337-й парашютно-десантном полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
С апреля 1998 года служил в 116-м отдельном парашютно-десантном батальоне 31-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады (Ульяновск), где командовал ротой.
С декабря 1999 года по август 2000 года Геннадий Анашкин находился в командировке в Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе 10-го отдельного парашютно-десантного полка миротворческих сил в Республике Босния и Герцеговина.
С июня 2003 года служил на должности начальника штаба – заместителя командира 226-го, с сентября 2005 года 285-го учебных парашютно-десантных полков 242-го учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ (Омск).
С августа 2006 года был назначен на должность начальника штаба – заместителя командира 31-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (Ульяновск).
В составе сводных подразделений находился в командировках в Чеченской Республике в период Первой и Второй чеченских войн.
С июня 2007 года – командир 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псковская область). В августе 2008 года батальонная тактическая группа под командованием Анашкина провела успешный рейд
по тылам грузинских войск в ходе операции по принуждению Грузии к миру.
С августа 2009 года являлся заместителем командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
С ноября 2010 года по январь 2011 года – исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
С августа 2012 года был назначен на должность командира 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.
С августа 2014 года – заместитель командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа.
С июля 2017 года – заместитель командующего 8-й гвардейской армией Южного военного округа.
С сентября 2021 года по январь 2022 года являлся командующим воинским формированием Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе.
С 2023 года – командующий 8-й гвардейской армией Южного военного округа, принимающей участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Герой Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда" (2008).
Генерал-полковник (2023
).
Геннадий Анашкин награжден
орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами (2022) и IVстепени с мечами, орденами Александра Невского, Кутузова, орденом "За военные заслуги" (2001), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами (1997), медалями "За отвагу" (2000), Суворова (2000) и др.
Награжден высшей государственной наградой Южной Осетии – орденом "Уацамонга" (2019).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников