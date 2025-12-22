Рейтинг@Mail.ru
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета - РИА Новости, 22.12.2025
05:16 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/glavkom-2063728058.html
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета - РИА Новости, 22.12.2025
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России герой РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев провел в Москве расширенное заседание Военного совета Сухопутных... РИА Новости, 22.12.2025
россия, москва, андрей мордвичев, геннадий анашкин, безопасность
Россия, Москва, Андрей Мордвичев, Геннадий Анашкин, Безопасность
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета

Главком Сухопутных войск Мордвичев провел расширенное заседание Военного совета

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России герой РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев провел в Москве расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.
"Восемнадцатого декабря в Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Мордвичева состоялось расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск. В мероприятии приняли участие руководящий состав Главного командования Сухопутных войск, начальники военных вузов и учебных центров Сухопутных войск, ветераны вида Вооруженных Сил Российской Федерации", - следует из сообщения департамента.
По словам министерства, основными темами заседания стали итоги деятельности сухопутных войск в 2025 году, итоги образовательной деятельности в военных образовательных организациях сухопутных войск в 2024-2025 учебном году с учетом внедрения опыта СВО и основные задачи на 2026 год.
Расширенное заседание завершилось награждением личного состава сухопутных войск государственными и ведомственными наградами за заслуги при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО, кубками и вымпелами начальников лучших учебных заведений, командиров соединений и воинских частей сухопутных войск по итогам года, отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"За усердие и высокие спортивные результаты, показанные при участии в соревнованиях, награду получила Михайловская военная артиллерийская академия. Кубок и грамоту вручили временно исполняющему обязанности начальника учебного заведения генерал-майору Олегу Киседобреву. По итогам образовательной деятельности в 2025 году лучшими признали две военные образовательные организации сухопутных войск. Среди военных академий выделили Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации". Среди военных училищ - Московское высшее общевойсковое командное училище. Их начальникам генерал-полковнику Геннадию Анашкину и генерал-майору Роману Бинюкову вручили переходящие кубок и вымпел", - подытожили в Минобороны России.
Россия Москва Андрей Мордвичев Геннадий Анашкин Безопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
