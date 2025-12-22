Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета

По словам министерства, основными темами заседания стали итоги деятельности сухопутных войск в 2025 году, итоги образовательной деятельности в военных образовательных организациях сухопутных войск в 2024-2025 учебном году с учетом внедрения опыта СВО и основные задачи на 2026 год.