https://ria.ru/20240924/yuvo-1974351139.html

Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова

Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова - РИА Новости, 24.09.2024

Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова

Церемония вручения ордена Жукова радиотехническому соединению Южного военного округа состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:13

2024-09-24T06:13

2024-09-24T06:13

безопасность

ростовская область

россия

геннадий анашкин

южный военный округ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Церемония вручения ордена Жукова радиотехническому соединению Южного военного округа состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщает пресс-служба ЮВО. "Указом президента Российской Федерации соединение награждено орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Торжественную церемонию крепления ордена РФ к боевому знамени провел командующий войсками ЮВО генерал-полковник Геннадий Анашкин в присутствии личного состава соединения. Вместе с орденом командиру было передано удостоверение к награде. "Вручение ордена является признанием ваших особых заслуг в ходе специальные военные операции, где личный состав, выполняя боевые задачи, проявляет мужество стойкость и отвагу", - сказал Анашкин в поздравительной речи. Также, в ходе церемонии командующий войсками наградил наиболее отличившихся военнослужащих Георгиевским крестом четвертой степени и медалями Жукова. Государственные награды вручаются воинским частям Вооруженных Сил Российской Федерации за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях.

https://ria.ru/20240921/mama-1974016155.html

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безопасность, ростовская область, россия, геннадий анашкин, южный военный округ