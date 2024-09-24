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Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова - РИА Новости, 24.09.2024
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06:13 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/yuvo-1974351139.html
Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова
Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова - РИА Новости, 24.09.2024
Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова
Церемония вручения ордена Жукова радиотехническому соединению Южного военного округа состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:13
2024-09-24T06:13
безопасность
ростовская область
россия
геннадий анашкин
южный военный округ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Церемония вручения ордена Жукова радиотехническому соединению Южного военного округа состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщает пресс-служба ЮВО. "Указом президента Российской Федерации соединение награждено орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Торжественную церемонию крепления ордена РФ к боевому знамени провел командующий войсками ЮВО генерал-полковник Геннадий Анашкин в присутствии личного состава соединения. Вместе с орденом командиру было передано удостоверение к награде. "Вручение ордена является признанием ваших особых заслуг в ходе специальные военные операции, где личный состав, выполняя боевые задачи, проявляет мужество стойкость и отвагу", - сказал Анашкин в поздравительной речи. Также, в ходе церемонии командующий войсками наградил наиболее отличившихся военнослужащих Георгиевским крестом четвертой степени и медалями Жукова. Государственные награды вручаются воинским частям Вооруженных Сил Российской Федерации за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях.
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безопасность, ростовская область, россия, геннадий анашкин, южный военный округ
Безопасность, Ростовская область, Россия, Геннадий Анашкин, Южный военный округ
Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова

Радиотехническое соединение Южного военного округа наградили орденом Жукова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Церемония вручения ордена Жукова радиотехническому соединению Южного военного округа состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Указом президента Российской Федерации соединение награждено орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Торжественную церемонию крепления ордена РФ к боевому знамени провел командующий войсками ЮВО генерал-полковник Геннадий Анашкин в присутствии личного состава соединения. Вместе с орденом командиру было передано удостоверение к награде.
"Вручение ордена является признанием ваших особых заслуг в ходе специальные военные операции, где личный состав, выполняя боевые задачи, проявляет мужество стойкость и отвагу", - сказал Анашкин в поздравительной речи.
Также, в ходе церемонии командующий войсками наградил наиболее отличившихся военнослужащих Георгиевским крестом четвертой степени и медалями Жукова.
Государственные награды вручаются воинским частям Вооруженных Сил Российской Федерации за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях.
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