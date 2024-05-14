https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945912738.html
Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов
Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024
Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что направление культуры в России требует изменений. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:01
2024-05-14T16:01
2024-05-14T16:24
культура
геннадий зюганов
назначение нового состава правительства россии
новости культуры
культура
кпрф
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что направление культуры в России требует изменений.По его мнению, культура в России не соответствует вызовам времени, военно-политической обстановке."Культура - это самая широкое и емкое понятие, оно требует и культуры души, и культуры слова, и культуры театра и кино, и требует культурно торговать и культурно взаимодействовать в обществе. Нынешняя культура этому ни в коей мере не способствует.... это направление требует принципиально улучшений, изменений", - сказал Зюганов.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, назначение нового состава правительства россии, новости культуры, культура, кпрф, россия
Культура, Геннадий Зюганов, Назначение нового состава правительства России, Новости культуры, Культура, КПРФ, Россия
Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов
Зюганов: направление культуры в РФ требует принципиально улучшений и изменений
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что направление культуры в России требует изменений.
По его мнению, культура в России не соответствует вызовам времени, военно-политической обстановке.
"Культура - это самая широкое и емкое понятие, оно требует и культуры души, и культуры слова, и культуры театра и кино, и требует культурно торговать и культурно взаимодействовать в обществе. Нынешняя культура этому ни в коей мере не способствует.... это направление требует принципиально улучшений, изменений", - сказал Зюганов.