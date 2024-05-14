https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945912738.html

Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов

Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024

Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что направление культуры в России требует изменений. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:01

2024-05-14T16:01

2024-05-14T16:24

культура

геннадий зюганов

назначение нового состава правительства россии

новости культуры

культура

кпрф

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что направление культуры в России требует изменений.По его мнению, культура в России не соответствует вызовам времени, военно-политической обстановке."Культура - это самая широкое и емкое понятие, оно требует и культуры души, и культуры слова, и культуры театра и кино, и требует культурно торговать и культурно взаимодействовать в обществе. Нынешняя культура этому ни в коей мере не способствует.... это направление требует принципиально улучшений, изменений", - сказал Зюганов.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геннадий зюганов, назначение нового состава правительства россии, новости культуры, культура, кпрф, россия