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Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:01 14.05.2024 (обновлено: 16:24 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945912738.html
Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов
Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов - РИА Новости, 14.05.2024
Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что направление культуры в России требует изменений. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:01
2024-05-14T16:24
культура
геннадий зюганов
назначение нового состава правительства россии
новости культуры
культура
кпрф
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что направление культуры в России требует изменений.По его мнению, культура в России не соответствует вызовам времени, военно-политической обстановке."Культура - это самая широкое и емкое понятие, оно требует и культуры души, и культуры слова, и культуры театра и кино, и требует культурно торговать и культурно взаимодействовать в обществе. Нынешняя культура этому ни в коей мере не способствует.... это направление требует принципиально улучшений, изменений", - сказал Зюганов.
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Культура, Геннадий Зюганов, Назначение нового состава правительства России, Новости культуры, Культура, КПРФ, Россия
Направление культуры требует изменений, заявил Зюганов

Зюганов: направление культуры в РФ требует принципиально улучшений и изменений

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что направление культуры в России требует изменений.
По его мнению, культура в России не соответствует вызовам времени, военно-политической обстановке.
"Культура - это самая широкое и емкое понятие, оно требует и культуры души, и культуры слова, и культуры театра и кино, и требует культурно торговать и культурно взаимодействовать в обществе. Нынешняя культура этому ни в коей мере не способствует.... это направление требует принципиально улучшений, изменений", - сказал Зюганов.
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КультураГеннадий ЗюгановНазначение нового состава правительства РоссииНовости культурыКультураКПРФРоссия
 
 
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