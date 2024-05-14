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КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза
КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как КПРФ будет голосовать по кандидатурам министров. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:35
2024-05-14T08:35
2024-05-14T09:07
политика
кпрф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как КПРФ будет голосовать по кандидатурам министров.В частности, фракция поддержит Оксану Лут на пост главы Минсельхоза, отметил политик.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кпрф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут
Политика, КПРФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут
КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза
Зюганов: КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза