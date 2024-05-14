https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945772439.html

КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза

КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза - РИА Новости, 14.05.2024

КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как КПРФ будет голосовать по кандидатурам министров. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:35

2024-05-14T08:35

2024-05-14T09:07

политика

кпрф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оксана лут

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как КПРФ будет голосовать по кандидатурам министров.В частности, фракция поддержит Оксану Лут на пост главы Минсельхоза, отметил политик.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, кпрф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут