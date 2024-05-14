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КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза - РИА Новости, 14.05.2024
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08:35 14.05.2024 (обновлено: 09:07 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zyuganov-1945772439.html
КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза
КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как КПРФ будет голосовать по кандидатурам министров. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:35
2024-05-14T09:07
политика
кпрф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как КПРФ будет голосовать по кандидатурам министров.В частности, фракция поддержит Оксану Лут на пост главы Минсельхоза, отметил политик.
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политика, кпрф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут
Политика, КПРФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут
КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза

Зюганов: КПРФ поддержит кандидатуру Лут на пост главы Минсельхоза

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Оксана Лут. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как КПРФ будет голосовать по кандидатурам министров.
В частности, фракция поддержит Оксану Лут на пост главы Минсельхоза, отметил политик.
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ПолитикаКПРФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Оксана Лут
 
 
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