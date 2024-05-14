https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945829964.html

Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Ямпольская

Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Ямпольская - РИА Новости, 14.05.2024

Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Ямпольская

Советник президента РФ Елена Ямпольская будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики, рассказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:26

2024-05-14T12:26

2024-05-14T12:32

политика

россия

елена ямпольская

дмитрий песков

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786072655_0:85:3027:1788_1920x0_80_0_0_17e6b2fa89e141246c057e142abd1ba5.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вместе с ним (помощником президента РФ Владимиром Мединским) будет взаимодействовать по вопросам культуры и Ямпольская, которая была назначена советником президента. Также Ямпольская будет под кураторством Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, елена ямпольская, дмитрий песков, владимир мединский