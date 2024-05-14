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Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Ямпольская - РИА Новости, 14.05.2024
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12:26 14.05.2024 (обновлено: 12:32 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945829964.html
Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Ямпольская
Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Ямпольская - РИА Новости, 14.05.2024
Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Ямпольская
Советник президента РФ Елена Ямпольская будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики, рассказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:26
2024-05-14T12:32
политика
россия
елена ямпольская
дмитрий песков
владимир мединский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вместе с ним (помощником президента РФ Владимиром Мединским) будет взаимодействовать по вопросам культуры и Ямпольская, которая была назначена советником президента. Также Ямпольская будет под кураторством Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, елена ямпольская, дмитрий песков, владимир мединский
Политика, Россия, Елена Ямпольская, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
Песков рассказал, какие вопросы будет курировать Ямпольская

Песков: Ямпольская будет заниматься вопросами культуры и молодежной политики

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вместе с ним (помощником президента РФ Владимиром Мединским) будет взаимодействовать по вопросам культуры и Ямпольская, которая была назначена советником президента. Также Ямпольская будет под кураторством Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики", - сказал Песков журналистам.
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