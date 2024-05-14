https://ria.ru/20240514/vuchich-1945755964.html

Вучич объяснил, почему принимает Кулебу и Елену Зеленскую

Вучич объяснил, почему принимает Кулебу и Елену Зеленскую - РИА Новости, 14.05.2024

Вучич объяснил, почему принимает Кулебу и Елену Зеленскую

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово, потому он радушно принимает в Сербии главу МИД... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T02:19

2024-05-14T02:19

2024-05-14T05:06

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово, потому он радушно принимает в Сербии главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену Владимира Зеленского Елену.В ходе совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС сербский лидер заявил, что принимает гостей из Украины "не потому что бесхребетный"."А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово? И у меня есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании (о приеме Косово – ред.) Совета Европы в Страсбурге. И чтобы не были против нас в Генеральной ассамблее ООН", — заявил Вучич журналистам.Сербский лидер назвал нормальным стремление к сотрудничеству Украиной. В частности, по его словам, речь идет об организации в Белграде экономического форума с целью привлечения бизнесменов."Объясните мне, что здесь плохого. Хотите и теперь сказать, что я русский наймит? Я ни русский наймит, ни европейский, ни американский", — добавил Вучич.Визит Кулебы и ЗеленскойВ воскресенье агентство Танюг сообщило, что Тамара, супруга президента Сербии Александра Вучича, в воскресенье приняла в Белграде Елену, жену Владимира Зеленского. Их сопровождали главы МИД Сербии и Украины Марко Джурич и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. У Кулебы в понедельник назначена встреча с экс-премьером, председателем Скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич. Она перед этим встретится с послом России Александром Боцан-Харченко.В воскресенье Тамара Вучич и Елена Зеленская осмотрели в центре Белграда городскую библиотеку и достопримечательности. В понедельник Елена Зеленская выступила в Сербии на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводит супруга сербского президента Александра Вучича – Тамара Вучич.Жена президента Сербии напомнила о своей встрече с Зеленской в сентябре прошлого года в Киеве на саммите первых дам и супругов глав государств. "Посетить Киев в такие тяжелые времена — это знак поддержки, и я ее благодарю от имени всех украинцев", — ответила Зеленская, добавив, что впервые в Сербии, трансляцию вело агентство Танюг.У Кулебы в понедельник была назначена встреча с премьером Сербии Милошем Вучевичем, а также с экс-премьером, председателем Скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич.Перед этим спикер сербского парламента встретилась с послом России Александром Боцан-Харченко.Возвращение сербского посла в КиевАлександр Вучич в ходе встречи заявил Кулебе, что сербский посол вскоре вернется в Киев, и рассказал о планах по проведению форума сербских и украинских предпринимателей."Очень хороший и корректный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мы обсудили и договорились о развитии двусторонних отношений с особым желанием организовать вскоре экономический форум предпринимателей двух стран. Также посол Сербии в скором времени вернется к исполнению обязанностей в Киеве", — написал Вучич в соцсетях и приложил фото встречи.Сербский лидер добавил, что обсудил с украинским министром европейский путь двух государств и "насущную потребность в установлении мира". Он также указал Кулебе на проблемы, с которыми Сербия сталкивается на международной арене.Премьер Сербии Милош Вучевич заявил Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в том числе Украины. Вучевич, избранный на пост главы правительства 2 мая, ранее заявлял, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.Демонстрация многовекторностиПрием жены Владимира Зеленского в Белграде - демонстрация многовекторной политики сербского руководства, однако в самой Сербии такой жест вызовет недовольство, предположила в разговоре с РИА Новости глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова."Сербия продолжает показывать всему миру, в том числе и России, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать со всеми: и с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с Украиной, и с Берлином, и с Брюсселем", — сказала она, комментируя ситуацию.Эксперт объяснила, что сербские жесты такого характера призваны показать Западу, что страна все еще ориентируется на вступление в Евросоюз. Однако положение сербского руководства "очень трудное", поскольку от него требуют еще и введения санкций против России, прекращения сотрудничества с ней."Этот жест очень не понравится в самой Сербии, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность, и, конечно, президент страны (Александр Вучич - ред.) должен это прекрасно понимать", - подчеркнула собеседница агентства.Встреча жены Зеленского в Белграде с учетом отсутствия Вучича на параде Победы в Москве может не понравиться и Москве, отметила эксперт. Она полагает, что встреча председателя Скупщины с послом России была запланирована как раз для того, чтобы разъяснить Москве позицию Белграда в ситуации с нынешним визитом.

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https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935115227.html

https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html

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в мире, сербия, украина, дмитрий кулеба, александр вучич, елена зеленская, оон, евросоюз, совет европы