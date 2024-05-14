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Под Волгоградом после схода вагонов восстановили движение по одному пути - РИА Новости, 14.05.2024
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06:29 14.05.2024 (обновлено: 10:52 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/volgograd-1945764625.html
Под Волгоградом после схода вагонов восстановили движение по одному пути
Под Волгоградом после схода вагонов восстановили движение по одному пути - РИА Новости, 14.05.2024
Под Волгоградом после схода вагонов восстановили движение по одному пути
Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где ночью сошли с рельсов вагоны, восстановлено по одному пути, сообщает Приволжская железная... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T06:29
2024-05-14T10:52
происшествия
волгоградская область
санкт-петербург
волгоград
приволжская железная дорога
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где ночью сошли с рельсов вагоны, восстановлено по одному пути, сообщает Приволжская железная дорога. Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". "В 05:10 (мск) движение поездов на станции Котлубань, где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда. Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам. В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда: № 89 Волгоград – Санкт-Петербург; № 90 Санкт-Петербург – Волгоград", - говорится в сообщении. Отмечается, что в вагонах на протяжении всего времени поддерживался комфортный температурный режим. В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства, заверив, что делают все возможное для сокращения времени опоздания поездов.
https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, санкт-петербург, волгоград, приволжская железная дорога
Происшествия, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Волгоград, Приволжская железная дорога
Под Волгоградом после схода вагонов восстановили движение по одному пути

Движение сошедших с рельсов вагонов под Волгоградом восстановлено по одному пути

© Фото очевидцаВагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
© Фото очевидца
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где ночью сошли с рельсов вагоны, восстановлено по одному пути, сообщает Приволжская железная дорога.
Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
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"В 05:10 (мск) движение поездов на станции Котлубань, где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда. Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам. В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда: № 89 Волгоград – Санкт-Петербург; № 90 Санкт-Петербург – Волгоград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в вагонах на протяжении всего времени поддерживался комфортный температурный режим. В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства, заверив, что делают все возможное для сокращения времени опоздания поездов.
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