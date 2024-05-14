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Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 14.05.2024 (обновлено: 12:14 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/volchansk-1945801321.html
Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев
Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024
Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев
Российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:17
2024-05-14T12:14
специальная военная операция на украине
волчанск
безопасность
харьковская область
виталий ганчев
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. &lt;…&gt; Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками", — сказал он.По информации Ганчева, в ближайшее время группировка войск "Север", которая сейчас действует на северном направлении Харьковской области, начнет освобождать поселок Липцы.О проблемах ВСУ в Харьковской области заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как написала со ссылкой на него The New York Times, ситуация "с каждым часом приближается к критической". По оценке Буданова*, Киеву будет сложно перенаправить туда дополнительные подразделения, поскольку они заняты в других районах. Столь откровенное интервью главы военной разведки американской газете уже раскритиковали в Верховной раде.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.*Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html
волчанск
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волчанск, безопасность, харьковская область, виталий ганчев, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Безопасность, Харьковская область, Виталий Ганчев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев

Ганчев: российские военные уже контролируют запад и север Волчанска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. <…> Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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По информации Ганчева, в ближайшее время группировка войск "Север", которая сейчас действует на северном направлении Харьковской области, начнет освобождать поселок Липцы.
О проблемах ВСУ в Харьковской области заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как написала со ссылкой на него The New York Times, ситуация "с каждым часом приближается к критической". По оценке Буданова*, Киеву будет сложно перенаправить туда дополнительные подразделения, поскольку они заняты в других районах.
Столь откровенное интервью главы военной разведки американской газете уже раскритиковали в Верховной раде.
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскБезопасностьХарьковская областьВиталий ГанчевРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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