https://ria.ru/20240514/volchansk-1945801321.html

Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев

Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024

Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев

Российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:17

2024-05-14T11:17

2024-05-14T12:14

специальная военная операция на украине

волчанск

безопасность

харьковская область

виталий ганчев

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. <…> Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками", — сказал он.По информации Ганчева, в ближайшее время группировка войск "Север", которая сейчас действует на северном направлении Харьковской области, начнет освобождать поселок Липцы.О проблемах ВСУ в Харьковской области заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как написала со ссылкой на него The New York Times, ситуация "с каждым часом приближается к критической". По оценке Буданова*, Киеву будет сложно перенаправить туда дополнительные подразделения, поскольку они заняты в других районах. Столь откровенное интервью главы военной разведки американской газете уже раскритиковали в Верховной раде.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.*Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волчанск, безопасность, харьковская область, виталий ганчев, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф