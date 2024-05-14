Российские военные уже контролируют часть Волчанска, сообщил Ганчев
Ганчев: российские военные уже контролируют запад и север Волчанска
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. <…> Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками", — сказал он.
По информации Ганчева, в ближайшее время группировка войск "Север", которая сейчас действует на северном направлении Харьковской области, начнет освобождать поселок Липцы.
О проблемах ВСУ в Харьковской области заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как написала со ссылкой на него The New York Times, ситуация "с каждым часом приближается к критической". По оценке Буданова*, Киеву будет сложно перенаправить туда дополнительные подразделения, поскольку они заняты в других районах.
Столь откровенное интервью главы военной разведки американской газете уже раскритиковали в Верховной раде.
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
*Внесен в список террористов и экстремистов.