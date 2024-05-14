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"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова*
"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова* - РИА Новости, 14.05.2024
"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова*
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале раскритиковал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* за слова об отсутствии у ВСУ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:14
2024-05-14T11:14
2024-05-14T15:27
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале раскритиковал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* за слова об отсутствии у ВСУ резервов."При всем уважении, не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками? Точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам? И точно ли фраза — в резерве у нас не осталось никого — убедит партнеров в том, что нам можно и нужно помогать дальше?" — пожаловался политик.Во вторник руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признался газете The New York Times, что у ВСУ больше не осталось резервов, которые Киев мог бы отправить в Харьковскую область на фоне продвижения в этом регионе российских военных.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и еще ряд населенных пунктов в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова*
Депутат Рады Бужанский осудил Буданова за слова об отсутствии резервов ВСУ