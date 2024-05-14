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"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова* - РИА Новости, 14.05.2024
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11:14 14.05.2024 (обновлено: 15:27 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/budanov-1945800389.html
"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова*
"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова* - РИА Новости, 14.05.2024
"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова*
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале раскритиковал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* за слова об отсутствии у ВСУ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:14
2024-05-14T15:27
политика
в мире
харьковская область
киев
максим бужанский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале раскритиковал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* за слова об отсутствии у ВСУ резервов.&quot;При всем уважении, не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками? Точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам? И точно ли фраза — в резерве у нас не осталось никого — убедит партнеров в том, что нам можно и нужно помогать дальше?&quot; — пожаловался политик.Во вторник руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признался газете The New York Times, что у ВСУ больше не осталось резервов, которые Киев мог бы отправить в Харьковскую область на фоне продвижения в этом регионе российских военных.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и еще ряд населенных пунктов в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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политика, в мире, харьковская область, киев, максим бужанский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны украины, украина
Политика, В мире, Харьковская область, Киев, Максим Бужанский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины, Украина
"С каких пор он командует?" В Раде жестко раскритиковали Буданова*

Депутат Рады Бужанский осудил Буданова за слова об отсутствии резервов ВСУ

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале раскритиковал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* за слова об отсутствии у ВСУ резервов.
«

"При всем уважении, не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками? Точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам? И точно ли фраза — в резерве у нас не осталось никого — убедит партнеров в том, что нам можно и нужно помогать дальше?" — пожаловался политик.

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СМИ раскрыли, какая ловушка ждет ВСУ рядом с Харьковом
Вчера, 09:50
Во вторник руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признался газете The New York Times, что у ВСУ больше не осталось резервов, которые Киев мог бы отправить в Харьковскую область на фоне продвижения в этом регионе российских военных.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и еще ряд населенных пунктов в Харьковской области.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Вчера, 08:36
 
ПолитикаВ миреХарьковская областьКиевМаксим БужанскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныУкраина
 
 
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