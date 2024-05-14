Рейтинг@Mail.ru
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 14.05.2024 (обновлено: 10:56 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/budanov-1945783308.html
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области
Ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической, заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов*, чьи слова приводит The New York Times. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:59
2024-05-14T10:56
в мире
харьковская область
киев
вооруженные силы украины
украина
кирилл буданов*
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8daca6e1a6efdd705afa560adae035b3.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической, заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов*, чьи слова приводит The New York Times."Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", — пожаловался он.Буданов* также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах."Я использовал все, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", — посетовал глава ГУР.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240514/at-1945781971.html
https://ria.ru/20240514/nyt-1945772679.html
харьковская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_34d06c462e8cd619f0091edc691fd1e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, киев, вооруженные силы украины, украина, кирилл буданов*, политика
В мире, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Кирилл Буданов*, Политика
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области

NYT: Буданов заявил о критической обстановке для ВСУ в Харьковской области

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической, заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов*, чьи слова приводит The New York Times.
«
"Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", — пожаловался он.
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут) - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
СМИ раскрыли, какая ловушка ждет ВСУ рядом с Харьковом
Вчера, 09:50
Буданов* также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.
«
"Я использовал все, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", — посетовал глава ГУР.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте
Вчера, 08:36
 
В миреХарьковская областьКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаКирилл Буданов*Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала