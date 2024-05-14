https://ria.ru/20240514/budanov-1945783308.html
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области
Ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической, заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов*, чьи слова приводит The New York Times. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:59
2024-05-14T09:59
2024-05-14T10:56
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической, заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов*, чьи слова приводит The New York Times."Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", — пожаловался он.Буданов* также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах."Я использовал все, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", — посетовал глава ГУР.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.* Внесен в список террористов и экстремистов
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В мире, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Кирилл Буданов*, Политика
Буданов* неожиданно высказался о ситуации в Харьковской области
NYT: Буданов заявил о критической обстановке для ВСУ в Харьковской области