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В Сербии раскрыли маневр Вучича с визитом Зеленской
В Сербии раскрыли маневр Вучича с визитом Зеленской - РИА Новости, 14.05.2024
В Сербии раскрыли маневр Вучича с визитом Зеленской
Визит жены Владимира Зеленского Елены в Белград "очень удачно" состоялся после приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина, заявил журналу NIN сербский... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:49
2024-05-14T05:49
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Визит жены Владимира Зеленского Елены в Белград "очень удачно" состоялся после приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина, заявил журналу NIN сербский политолог Младен Мрдаль.Как утверждает аналитик, пребывание украинской делегации в Белграде не освещалось слишком широко государственными медиа, кроме того, визит не был помпезно анонсирован, что объясняется умением Вучича "жонглировать несколькими внешнеполитическими мячами одновременно".По его мнению, визит Зеленской и Кулебы "очень удачно" состоялся после приезда Си Цзиньпина и появившихся "подозрений" в отношении Сербии в повороте на Восток."Мы знаем, что визит был организован не позднее января, февраля этого года, и, конечно, ранее было известно, что председатель Китая Си Цзиньпин приедет в Сербию, так что все прекрасно совпало", — заявил политолог.Также он отметил, что после визита Зеленской его бы не удивила возможная встреча Вучича с самим Владимиром Зеленским. При этом, по словам Мрдаля, он не видит, что президент Сербии может от этого выиграть, "кроме некоторых дополнительных внешнеполитических очков на Западе".В воскресенье Тамара, супруга президента Сербии Александра Вучича, приняла в Белграде Елену, жену Владимира Зеленского. Их сопровождали главы МИД Сербии и Украины Марко Джурич и Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. После этого с Зеленской и Кулебой встретился сам Вучич. Впоследствии он объяснил, что Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово, потому он радушно принимает представителей Украины.На прошлой неделе Си Цзиньпин прибыл в Сербию с государственным визитом, который стал вторым после 2016 года. Лидеры двух стран подписали документ об углублении стратегического партнерства. Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что Пекин готов совместно с Белградом защищать коренные и долгосрочные интересы Китая и Сербии.
https://ria.ru/20240513/zelenskaya-1945514391.html
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в мире, сербия, белград (город), китай, владимир зеленский, александр вучич, си цзиньпин, украина, елена зеленская
В мире, Сербия, Белград (город), Китай, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Си Цзиньпин, Украина, Елена Зеленская
В Сербии раскрыли маневр Вучича с визитом Зеленской
Политолог: Зеленская не случайно приехала в Белград после визита Си Цзиньпина
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости.
Визит жены Владимира Зеленского Елены в Белград "очень удачно" состоялся после приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина, заявил журналу NIN
сербский политолог Младен Мрдаль.
Как утверждает аналитик, пребывание украинской делегации в Белграде не освещалось слишком широко государственными медиа, кроме того, визит не был помпезно анонсирован, что объясняется умением Вучича "жонглировать несколькими внешнеполитическими мячами одновременно".
По его мнению, визит Зеленской и Кулебы
"очень удачно" состоялся после приезда Си Цзиньпина и появившихся "подозрений" в отношении Сербии в повороте на Восток.
"Мы знаем, что визит был организован не позднее января, февраля этого года, и, конечно, ранее было известно, что председатель Китая Си Цзиньпин приедет в Сербию, так что все прекрасно совпало", — заявил политолог.
Также он отметил, что после визита Зеленской его бы не удивила возможная встреча Вучича с самим Владимиром Зеленским. При этом, по словам Мрдаля, он не видит, что президент Сербии может от этого выиграть, "кроме некоторых дополнительных внешнеполитических очков на Западе".
В воскресенье Тамара, супруга президента Сербии Александра Вучича, приняла в Белграде Елену, жену Владимира Зеленского. Их сопровождали главы МИД Сербии и Украины
Марко Джурич и Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. После этого с Зеленской и Кулебой встретился сам Вучич. Впоследствии он объяснил, что Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово, потому он радушно принимает представителей Украины.
На прошлой неделе Си Цзиньпин прибыл в Сербию с государственным визитом, который стал вторым после 2016 года. Лидеры двух стран подписали документ об углублении стратегического партнерства. Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что Пекин готов совместно с Белградом защищать коренные и долгосрочные интересы Китая и Сербии.