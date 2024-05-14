https://ria.ru/20240514/ukraina-1945679754.html

Победы уже не ждут. Зеленский не послушал Запад и проиграл

Победы уже не ждут. Зеленский не послушал Запад и проиграл - РИА Новости, 14.05.2024

Победы уже не ждут. Зеленский не послушал Запад и проиграл

На фоне неудач ВСУ на поле боя западные политики все больше сомневаются в победе Украины и заявляют о необходимости диалога с Москвой. Стратегия США сеет... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:06

украина

киев

москва

владимир путин

джо байден

европарламент

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. На фоне неудач ВСУ на поле боя западные политики все больше сомневаются в победе Украины и заявляют о необходимости диалога с Москвой. Стратегия США сеет неопределенность и опасения, в Европе опасаются эскалации конфликта. О причинах и следствиях новой риторики союзников Киева — в материале РИА Новости.Итальянский разворотВ преддверии выборов в Европарламент воинственные речи итальянских политиков о поддержке Украины резко сменились на сдержанные дипломатические высказывания. Правоконсервативная "Лига", которая прежде голосовала за военную помощь Киеву, теперь выступает за налаживание диалога с Москвой. Об этом также заявил депутат фракции Андреа Криппа. Он призвал прислушаться к словам Владимира Путина, произнесенным на параде в честь Дня Победы: Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.Ранее поддерживающая Киев партия "Вперед, Италия" также встает на более пацифистские позиции. Ее представитель — глава итальянского МИД Антонио Таяни — заверяет, что страна никогда не станет участницей конфликта на Украине, и выступает против задействования других участниц НАТО. Депутат партии Маттео Гаццини в Европарламенте выпустил предвыборную открытку с надписью "Голосуйте за мир" и фотографией Сильвио Берлускони, пожимающего руки Владимиру Путину и Джорджу Бушу.Начало мирной повестке осенью 2023-го положили слова итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, которая призналась, что у нее "есть пара идей" по дипломатическому решению конфликта. Министр обороны Гуидо Крозетто в недавнем интервью высказался в похожем ключе. Он также напомнил, что еще в прошлом году просил Зеленского отказаться от обреченного на провал контрнаступления, но тот не послушал.Американская уловкаЗаявления в Европе звучат на фоне искажения истинных намерений США. Президент Джо Байден добился выделения 61 миллиарда долларов Киеву, и теперь Белый дом рассчитывает на улучшение ситуации для Зеленского. Однако поражения ВСУ на поля боя стали слишком очевидным фактом. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби считает, что во всем виноваты республиканцы, которые на протяжении месяцев отказывались согласовывать пакет помощи.По мнению западных экспертов, нынешний подход Вашингтона — стратегическая уловка. Лавируя между несбыточной целью Киева выйти к границам 1991 года с вероятным задействованием сил НАТО и пацифистскими настроениями некоторых американских и европейских политиков, Байден решил ограничиться финансовыми вливаниями. Это вызывает на Западе опасения, что конфликт может затянуться.События на Украине трудно сравнивать с войнами, которые вели США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, поскольку Вашингтон напрямую в конфликте не участвует. Однако тогда американские политики не смогли достичь намеченных целей и, продолжая спонсирование войн, затягивали их на годы.Бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд рассказала, что цель Вашингтона — усилить позицию Киева на возможных переговорах с Москвой. При этом она не уверена, что план Зеленского по выходу к границам 1991-го осуществим. "Пока Украина не стала достаточно сильной, мы не знаем, что возможно в этом отношении", — подчеркнула она.Президент Чехии Петр Павел также сомневается в способности Украины вернуть в обозримом будущем потерянные территории. По его словам, это признают и сами украинцы.Надежды на изменения"Рост скептиков насчет политики Евросоюза в отношении Украины наблюдается не только в Италии", — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Конечно, в первую очередь это Венгрия и Словакия, где элиты взвешенно оценивают украинские события. За ними следуют Греция, Кипр, Болгария и Австрия. Это основные государства, в которых большая часть населения выступает против военной поддержки Киева. Многие на Западе внимательно наблюдают за развитием ситуации, и число тех, кто считает лозунговые заявления киевского руководства реализуемыми, также падает".Даже в самых оптимистичных в отношении Украины Польше, Швеции и Португалии в победу ВСУ верят всего около 17% на страну. В среднем лишь каждый десятый европеец рассчитывает на такой исход. В Австрии (49%), Италии (52%), Греции (59%) и Венгрии (64%) большинство опрошенных считают необходимым подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.Европейские политики, которые осознают ситуацию, уверены, что без прямого конструктивного диалога и компромиссов урегулировать конфликт невозможно, добавляет Денисов. Поэтому их слова сейчас меняются в сторону необходимости переговоров с Россией — как формальных, так и неформальных. По мнению политолога, при этом они стараются сохранить лицо и не выглядеть проигравшими."Только через подобный механизм они могут для начала хоть как-то нормализовать ситуацию и после этого выходить уже на новые идеи об архитектуре безопасности в Евразии и Европе. То же касается экономических вопросов и восстановления торговых связей, потеря которых негативно повлияла на множество европейских стран", — заключает эксперт.По данным Евробарометра, 81% граждан ЕС считает, что текущий международный контекст делает голосование в Европарламент в июне более важным. Когда приближаются выборы, политики обычно обращают внимание на настроения и размышления граждан, рассуждает сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."На Западе начинают корректировать свою линию, и это позитивный сигнал: значит, население там не приемлет прежнюю риторику. Судя по всему, у политиков есть желание попробовать убедить электорат, что будут какие-то подвижки. Вместе с тем существует опасение, что они могут просто заболтать эту тему", — отмечает политолог.По его словам, сейчас наступает хорошее время для европейской оппозиции. "Тот же "Национальный фронт" во Франции всегда отличался независимостью и последовательностью, — напоминает эксперт. — Для них плюсом было бы акцентировать внимание на том, что они всегда придерживались одной и той же линии выстраивания нормальных отношений с Россией".Однако не стоит ожидать каких-то существенных изменений в деятельности органов управления Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный европейский дипломат Жозеп Боррель менять политику не намерены — и при этом жестко настаивают на сохранении за собой постов. Европарламент сейчас возглавляет Роберта Метсола, которая известна небольшим политическим опытом и стремлением помогать Украине. Останется ли она на своем месте после выборов — не знают даже в Брюсселе.

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