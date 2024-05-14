https://ria.ru/20240514/sudya-1945941634.html

Судья по делу Бишимбаева находится под охраной из-за угроз

Судья по делу Бишимбаева находится под охраной из-за угроз - РИА Новости, 14.05.2024

Судья по делу Бишимбаева находится под охраной из-за угроз

Судья Айжан Кульбаева, которая вынесла приговор экс-министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, виновному в убийстве жены Салтанат Нукеновой, остается РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:13

2024-05-14T17:13

2024-05-14T17:13

в мире

казахстан

астана

куандык бишимбаев

дело салтанат нукеновой

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Судья Айжан Кульбаева, которая вынесла приговор экс-министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, виновному в убийстве жены Салтанат Нукеновой, остается под охраной из-за угроз. Об этом на пресс-конференции, по итогам процесса, рассказала судья — координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова.Процесс над бывшим чиновником длился более двух месяцев и завершился 13 мая. Бишимбаева признали виновным в истязаниях убийстве особой жестокостью своей гражданской супруги. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве, получил четыре года тюрьмы.Об угрозах Айжан Кульбаева сообщила еще в апреле: ей звонили и присылали сообщения с неизвестного номера. После этого судья обратилась в полицию, в тот же день ее взяли под охрану.По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 407 ("Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия") УК РК."По нашей информации досудебное расследование продолжается. О том, было ли принято какое-то процессуальное решение, у нас пока никаких данных нет", — прокомментировала она.По её словам, такое решение принял следователь, который ведёт дело. Он же отменит меры безопасности, когда в них не будет необходимости.Дело Салтанат НукеновойТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.

https://ria.ru/20240514/nukenova-1945886672.html

https://ria.ru/20240513/prigovor-1945684677.html

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в мире, казахстан, астана, куандык бишимбаев, дело салтанат нукеновой