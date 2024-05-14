https://ria.ru/20240514/strelba-1945939667.html
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке - РИА Новости, 14.05.2024
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке
В Петербурге разыскивают водителя Porsche, стрелявшего в оппонента из травматического пистолета на парковке у торгового центра, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:08
2024-05-14T17:08
2024-05-14T17:08
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В Петербурге разыскивают водителя Porsche, стрелявшего в оппонента из травматического пистолета на парковке у торгового центра, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Полиция разыскивает участника дорожного конфликта, стрелявшего из травмата в оппонента на парковке торгового комплекса", - сообщает пресс-служба. В полицию Приморского района города сегодня днем поступило сообщение от женщины о том, что на парковке торгового комплекса на Коломяжском проспекте водитель Porsche в ходе дорожного конфликта выстрелил в ее супруга из травмата, после чего уехал. "В настоящее время на месте работают полицейские. Пострадавший передан медикам. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего", - добавил в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке
В Петербурге ищут водителя Porsche, стрелявшего из травмата на парковке у ТЦ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В Петербурге разыскивают водителя Porsche, стрелявшего в оппонента из травматического пистолета на парковке у торгового центра, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Полиция разыскивает участника дорожного конфликта, стрелявшего из травмата в оппонента на парковке торгового комплекса", - сообщает пресс-служба.
В полицию Приморского района города сегодня днем поступило сообщение от женщины о том, что на парковке торгового комплекса на Коломяжском проспекте водитель Porsche в ходе дорожного конфликта выстрелил в ее супруга из травмата, после чего уехал.
"В настоящее время на месте работают полицейские. Пострадавший передан медикам. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего", - добавил в пресс-службе.