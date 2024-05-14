Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/strelba-1945939667.html
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке - РИА Новости, 14.05.2024
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке
В Петербурге разыскивают водителя Porsche, стрелявшего в оппонента из травматического пистолета на парковке у торгового центра, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:08
2024-05-14T17:08
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В Петербурге разыскивают водителя Porsche, стрелявшего в оппонента из травматического пистолета на парковке у торгового центра, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Полиция разыскивает участника дорожного конфликта, стрелявшего из травмата в оппонента на парковке торгового комплекса", - сообщает пресс-служба. В полицию Приморского района города сегодня днем поступило сообщение от женщины о том, что на парковке торгового комплекса на Коломяжском проспекте водитель Porsche в ходе дорожного конфликта выстрелил в ее супруга из травмата, после чего уехал. "В настоящее время на месте работают полицейские. Пострадавший передан медикам. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего", - добавил в пресс-службе.
https://ria.ru/20240429/strelba-1943039386.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке

В Петербурге ищут водителя Porsche, стрелявшего из травмата на парковке у ТЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В Петербурге разыскивают водителя Porsche, стрелявшего в оппонента из травматического пистолета на парковке у торгового центра, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Полиция разыскивает участника дорожного конфликта, стрелявшего из травмата в оппонента на парковке торгового комплекса", - сообщает пресс-служба.
В полицию Приморского района города сегодня днем поступило сообщение от женщины о том, что на парковке торгового комплекса на Коломяжском проспекте водитель Porsche в ходе дорожного конфликта выстрелил в ее супруга из травмата, после чего уехал.
"В настоящее время на месте работают полицейские. Пострадавший передан медикам. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего", - добавил в пресс-службе.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Петербурге ищут водителя иномарки, устроившего стрельбу из травмата
29 апреля, 15:24
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала