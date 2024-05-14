https://ria.ru/20240514/strelba-1945939667.html

В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке

В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке - РИА Новости, 14.05.2024

В Санкт-Петербурге водитель Porsche открыл стрельбу из травмата на парковке

В Петербурге разыскивают водителя Porsche, стрелявшего в оппонента из травматического пистолета на парковке у торгового центра, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:08

2024-05-14T17:08

2024-05-14T17:08

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. В Петербурге разыскивают водителя Porsche, стрелявшего в оппонента из травматического пистолета на парковке у торгового центра, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Полиция разыскивает участника дорожного конфликта, стрелявшего из травмата в оппонента на парковке торгового комплекса", - сообщает пресс-служба. В полицию Приморского района города сегодня днем поступило сообщение от женщины о том, что на парковке торгового комплекса на Коломяжском проспекте водитель Porsche в ходе дорожного конфликта выстрелил в ее супруга из травмата, после чего уехал. "В настоящее время на месте работают полицейские. Пострадавший передан медикам. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего", - добавил в пресс-службе.

https://ria.ru/20240429/strelba-1943039386.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)