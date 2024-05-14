https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945985212.html

Спецоперация, 14 мая: Белоусов назвал ключевую задачу СВО

Спецоперация, 14 мая: Белоусов назвал ключевую задачу СВО - РИА Новости, 14.05.2024

Спецоперация, 14 мая: Белоусов назвал ключевую задачу СВО

О выступлении кандидата на пост министра обороны России Андрея Белоусова, успехах российских войск в зоне СВО и террористических атаках Киева — в материале РИА... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:45

2024-05-14T19:45

2024-05-14T20:14

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

украина

андрей белоусов

виктория сердюкова

энтони блинкен

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. О выступлении кандидата на пост министра обороны России Андрея Белоусова, успехах российских войск в зоне СВО и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.Белоусов выступил в СовфедеКандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов выступил во вторник на пленарном заседании Совета Федерации и назвал ключевую задачу специальной военной операции — это победа с минимальными человеческими потерями. По его словам, на достижение этой цели должно работать "все, что есть в стране эффективного, передового". В качестве одной из первоочередных задач он назвал комплектование Вооруженных сил, но при этом подчеркнул, что речь идет не о мобилизации, а о плановых мерах. Белоусов отметил, что противник быстро учится, из-за чего ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. Россия, по его словам, должна упреждать противника. Для этого надо обобщать опыт применения новых технологий и отрабатывать новые методы ведения боевых действий, подчеркнул кандидат на пост министра. В то же время он признал, что со своевременностью выплат денежного довольствия военнослужащим, с их жилищным обеспечением, с доступностью медицинских услуг в гражданских учреждениях есть вопросы. Белоусов также заявил, что полностью осознает свою ответственность перед страной, народом и президентом, поэтому обязуется приложить все свои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач. Он добавил, что всегда руководствовался принципом "Ошибаться можно, врать нельзя". Продолжают освобождать Российские военнослужащие группировки "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, следует из сводки Минобороны.Кроме того, как рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Руда, российские военнослужащие держат под огневым контролем часть трассы Харьков — Липцы.Российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям, а также отразили шесть контратак. Потери противника составили до 1360 солдат. Кроме того, Киев лишился четырех боевых бронированных машин, двух бронетранспортеров, двух гаубиц Д-20 и четырех Д-30, двух орудий М119, двух гаубиц М777 и самоходной артустановки Paladin производства США, САУ Braveheart производства Великобритании, двух польских САУ Krab, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также боевой машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Помимо этого, уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ", — добавили в ведомстве.Российские авиация и артиллерия уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, поразили склады боеприпасов, горючего и авиатехнику на военных аэродромах. ПВО сбила 26 беспилотников, девять авиабомб Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM, три оперативно-тактические ракеты ATACMS, 43 реактивных снаряда Vampire. Обстрелы на границе Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе девять кассетных. Как сообщило Минобороны, в ночь на 14 мая над Белгородской областью были уничтожены 25 запущенных Украиной реактивных снарядов системы залпового огня Vampire. В течение дня российское военное ведомство сообщило о шести сбитых над регионом украинских беспилотниках. Губернатор области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что всего за прошедшие сутки украинские войска выпустили по приграничной территории области свыше 200 снарядов. Ранены девять мирных жителей. В Брянской области задержали мужчину, планировавшего выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии в составе проукраинской террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова сообщила, что за прошедший месяц украинские войска 34 раза подвергли обстрелам территорию ЛНР, в результате три мирных жителя погибли, еще 48 пострадали. Огонь, по данным Сердюковой, велся по 13 населенным пунктам, разрушены или повреждены 94 объекта гражданской инфраструктуры. Не смогут долго сопротивляться Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части Волчанска контролируются российскими войсками, однако пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. Он добавил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы. Тем не менее, по словам Ганчева, Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, однако они не смогут долго сопротивляться, потому что там работает авиация ВС РФ. Кроме того, глава администрации отметил, что более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области и дают показания. Приехал послать "сигнал" Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Киев с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Согласно источнику агентства, он должен был послать "сильный сигнал уверенности" и подчеркнуть приверженность администрации президента США Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины. По данным агентства Рейтер, госсекретарь США заявил Владимиру Зеленскому, что вооружение из недавно одобренного Вашингтоном пакета уже прибывает. Как сообщило украинское агентство УНИАН, Зеленский на фоне продвижения российских войск в Харьковской области попросил у Блинкена две системы ПВО Patriot для Харькова. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который ранее кормил Блинкена в McDonald's, в этот раз сводил его в киевскую пиццерию, сообщил украинский телеканал FREEДОМ. Газета Politico сообщила, что украинские войска планируют направить пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева. По мнению издания, бои в Харьковской области свидетельствуют о начале "решающего сражения", которое будет иметь критическое значение для исхода конфликта, и существуют опасения, что российские войска вновь подойдут к Киеву. Не хватит ракет Украинские официальные лица и СМИ сообщали во вторник о поражении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о взрывах в Харькове. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, которую формируют в военные батальоны. Кроме того, по его словам, в Умани Черкасской области были нанесены удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника.Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал близкой к критической ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских сил. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у России так много ракет С-300, что перехватывать их все бесполезно, а при попытке сделать это просто не хватит ракет Patriot.

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https://ria.ru/20240514/vsu-1945940354.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945963634.html

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945901723.html

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945871407.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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