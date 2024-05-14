https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945866777.html

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 25 солдат противника

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 25 солдат противника - РИА Новости, 14.05.2024

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 25 солдат противника

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 25 солдат и три артустановки в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:04

2024-05-14T14:04

2024-05-14T14:04

специальная военная операция на украине

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херсонская область

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 25 солдат и три артустановки в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 121-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Золотая Балка Херсонской области и Капуловка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих", - говорится в сообщении. Противник также потерял за сутки на данном участке фронта три автомобиля, 155 мм САУ Braveheart производства Великобритании, а также 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945865942.html

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херсонская область

днепропетровская область

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россия, херсонская область , днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)