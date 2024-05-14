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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 25 солдат противника - РИА Новости, 14.05.2024
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14:04 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945866777.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 25 солдат противника
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 25 солдат противника - РИА Новости, 14.05.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 25 солдат противника
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 25 солдат и три артустановки в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:04
2024-05-14T14:04
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 25 солдат и три артустановки в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 121-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Золотая Балка Херсонской области и Капуловка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих", - говорится в сообщении. Противник также потерял за сутки на данном участке фронта три автомобиля, 155 мм САУ Braveheart производства Великобритании, а также 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945865942.html
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россия, херсонская область , днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 25 солдат противника

ВСУ за сутки потеряли до 25 солдат в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 25 солдат и три артустановки в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 121-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Золотая Балка Херсонской области и Капуловка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Противник также потерял за сутки на данном участке фронта три автомобиля, 155 мм САУ Braveheart производства Великобритании, а также 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США.
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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