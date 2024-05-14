https://ria.ru/20240514/sotrudnichestvo-1945854094.html
Ульяновская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
Ульяновская и Калининградская области договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 14.05.2024
Ульяновская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил с делегацией региона Калининград, в ходе визита регионы договорились наращивать сотрудничество в сфере... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:31
2024-05-14T13:31
2024-05-14T13:31
ульяновская область
ульяновская область
калининград
калининградская область
алексей русских
илья баринов
автотор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945855687_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d442499c10c12440667d02e8e710afae.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил с делегацией региона Калининград, в ходе визита регионы договорились наращивать сотрудничество в сфере туризма, культуры, образования, а также промышленной кооперации, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. "Продолжаем наращивать сотрудничество с Калининградской областью. Одно из главных направлений – промышленная кооперация между предприятиями. У нас есть уникальные компетенции в сфере микроэлектроники, станкостроения, программных решений в IT, поставке комплектующих для отрасли автомобилестроения и других", - сказал Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также большие перспективы наблюдаются в сфере туризма. В августе прошлого года был открыт прямой рейс из Ульяновска в Калининград. Он имеет практически 100% загруженность. Представители региональной туриндустрии презентовали продукты санаторно-курортного лечения, семейные туры для отдыха. Так, курорт "Ундоры" входит в список 18 уникальных санаториев России. Это единственный курорт страны, где используются воды с высоким содержанием органических веществ. Кроме того, к посещению рекомендованы термальные комплексы и открытые бассейны. В ходе визита была достигнута договоренность о проведении рекламного информационного тура для операторов Калининградской области в июне 2024 года. Директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин отметил, что сегодня гости из Калининграда могут добраться до Ульяновска не только самолетом, но и поездом или водным транспортом, в том числе в рамках реализации проекта "Великий Волжский путь". Также губернатор Русских отметил, что сотрудничество будет проходить в рамках культурного обмена. В рамках федерального проекта "Большие гастроли" в июне Ульяновский драматический театр будет в Калининграде. В ответ Калининградский театр ожидается в Ульяновске. Была достигнута договоренность о том, что соглашение о межрегиональном сотрудничестве будет подписано на Петербургском экономическом форуме. Кроме того, делегация посетила российское автосборочное предприятие АО "Автотор" и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов отметил, что встреча делегации из Ульяновской области оказалась насыщенной.
https://ria.ru/20230919/turproekty-1897268506.html
https://ria.ru/20230920/ulyanovsk-1897653603.html
https://ria.ru/20231226/rabochie_mesta-1918273770.html
ульяновская область
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945855687_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0b235ea35cd7f818bfc8e16aba878b90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, калининград, калининградская область, алексей русских, илья баринов, автотор
Ульяновская область, Ульяновская область, Калининград, Калининградская область, Алексей Русских, Илья Баринов, Автотор
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил с делегацией региона Калининград, в ходе визита регионы договорились наращивать сотрудничество в сфере туризма, культуры, образования, а также промышленной кооперации, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
"Продолжаем наращивать сотрудничество с Калининградской областью. Одно из главных направлений – промышленная кооперация между предприятиями. У нас есть уникальные компетенции в сфере микроэлектроники, станкостроения, программных решений в IT, поставке комплектующих для отрасли автомобилестроения и других", - сказал Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что также большие перспективы наблюдаются в сфере туризма. В августе прошлого года был открыт прямой рейс из Ульяновска
в Калининград. Он имеет практически 100% загруженность.
Представители региональной туриндустрии презентовали продукты санаторно-курортного лечения, семейные туры для отдыха. Так, курорт "Ундоры" входит в список 18 уникальных санаториев России
. Это единственный курорт страны, где используются воды с высоким содержанием органических веществ. Кроме того, к посещению рекомендованы термальные комплексы и открытые бассейны.
В ходе визита была достигнута договоренность о проведении рекламного информационного тура для операторов Калининградской области в июне 2024 года.
Директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин отметил, что сегодня гости из Калининграда могут добраться до Ульяновска не только самолетом, но и поездом или водным транспортом, в том числе в рамках реализации проекта "Великий Волжский путь".
Также губернатор Русских
отметил, что сотрудничество будет проходить в рамках культурного обмена. В рамках федерального проекта "Большие гастроли" в июне Ульяновский драматический театр будет в Калининграде. В ответ Калининградский театр ожидается в Ульяновске. Была достигнута договоренность о том, что соглашение о межрегиональном сотрудничестве будет подписано на Петербургском экономическом форуме.
Кроме того, делегация посетила российское автосборочное предприятие АО "Автотор
" и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
Заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов
отметил, что встреча делегации из Ульяновской области оказалась насыщенной.