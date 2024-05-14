https://ria.ru/20240514/sotrudnichestvo-1945854094.html

Ульяновская и Калининградская области договорились о сотрудничестве

Ульяновская и Калининградская области договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 14.05.2024

Ульяновская и Калининградская области договорились о сотрудничестве

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил с делегацией региона Калининград, в ходе визита регионы договорились наращивать сотрудничество в сфере... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:31

2024-05-14T13:31

2024-05-14T13:31

ульяновская область

ульяновская область

калининград

калининградская область

алексей русских

илья баринов

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил с делегацией региона Калининград, в ходе визита регионы договорились наращивать сотрудничество в сфере туризма, культуры, образования, а также промышленной кооперации, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. "Продолжаем наращивать сотрудничество с Калининградской областью. Одно из главных направлений – промышленная кооперация между предприятиями. У нас есть уникальные компетенции в сфере микроэлектроники, станкостроения, программных решений в IT, поставке комплектующих для отрасли автомобилестроения и других", - сказал Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также большие перспективы наблюдаются в сфере туризма. В августе прошлого года был открыт прямой рейс из Ульяновска в Калининград. Он имеет практически 100% загруженность. Представители региональной туриндустрии презентовали продукты санаторно-курортного лечения, семейные туры для отдыха. Так, курорт "Ундоры" входит в список 18 уникальных санаториев России. Это единственный курорт страны, где используются воды с высоким содержанием органических веществ. Кроме того, к посещению рекомендованы термальные комплексы и открытые бассейны. В ходе визита была достигнута договоренность о проведении рекламного информационного тура для операторов Калининградской области в июне 2024 года. Директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин отметил, что сегодня гости из Калининграда могут добраться до Ульяновска не только самолетом, но и поездом или водным транспортом, в том числе в рамках реализации проекта "Великий Волжский путь". Также губернатор Русских отметил, что сотрудничество будет проходить в рамках культурного обмена. В рамках федерального проекта "Большие гастроли" в июне Ульяновский драматический театр будет в Калининграде. В ответ Калининградский театр ожидается в Ульяновске. Была достигнута договоренность о том, что соглашение о межрегиональном сотрудничестве будет подписано на Петербургском экономическом форуме. Кроме того, делегация посетила российское автосборочное предприятие АО "Автотор" и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов отметил, что встреча делегации из Ульяновской области оказалась насыщенной.

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https://ria.ru/20231226/rabochie_mesta-1918273770.html

ульяновская область

калининград

калининградская область

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Алёна Пава

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