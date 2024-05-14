https://ria.ru/20240514/solntse-1945993996.html

Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности

Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности - РИА Новости, 14.05.2024

Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности

На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку в текущем цикле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:17

2024-05-14T20:17

2024-05-14T21:29

наука

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мощные вспышки на солнце

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку в текущем цикле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Солнце только что произошла самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности. Балл вспышки X8.7. Для сравнения: в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8", — сказал собеседник агентства.Ученый пояснил, что чуть более крупное событие, уровня X9.3, наблюдалось последний раз 6 сентября 2017 года, то есть почти шесть лет назад.Согласно данным наблюдений, новая вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие магнитный шторм на Земле последней недели. За прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце — Земля и находится сейчас практически уже за краем звезды."При таком расположении возможность прихода плазмы и удара по Земле крайне мала и находится на грани статистической погрешности. В то же время ожидается сильная радиационная нагрузка на атмосферу Земли", — отметил Богачев.Руководитель лаборатории добавил, что возможен также приход к планете в ближайшее время потоков тяжелых частиц.

https://ria.ru/20240514/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, солнце, мощные вспышки на солнце, земля, российская академия наук