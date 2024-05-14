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Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности - РИА Новости, 14.05.2024
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Наука
 
20:17 14.05.2024 (обновлено: 21:29 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/solntse-1945993996.html
Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности
Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности - РИА Новости, 14.05.2024
Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности
На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку в текущем цикле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:17
2024-05-14T21:29
наука
космос - риа наука
солнце
мощные вспышки на солнце
земля
российская академия наук
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку в текущем цикле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Солнце только что произошла самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности. Балл вспышки X8.7. Для сравнения: в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8", — сказал собеседник агентства.Ученый пояснил, что чуть более крупное событие, уровня X9.3, наблюдалось последний раз 6 сентября 2017 года, то есть почти шесть лет назад.Согласно данным наблюдений, новая вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие магнитный шторм на Земле последней недели. За прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце — Земля и находится сейчас практически уже за краем звезды."При таком расположении возможность прихода плазмы и удара по Земле крайне мала и находится на грани статистической погрешности. В то же время ожидается сильная радиационная нагрузка на атмосферу Земли", — отметил Богачев.Руководитель лаборатории добавил, что возможен также приход к планете в ближайшее время потоков тяжелых частиц.
https://ria.ru/20240514/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, солнце, мощные вспышки на солнце, земля, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Солнце, Мощные вспышки на Солнце, Земля, Российская академия наук
Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности

Ученый: на Солнце произошла самая мощная вспышка в текущем цикле активности

© SDO/AIAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© SDO/AIA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку в текущем цикле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"На Солнце только что произошла самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности. Балл вспышки X8.7. Для сравнения: в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8", — сказал собеседник агентства.
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Ученый пояснил, что чуть более крупное событие, уровня X9.3, наблюдалось последний раз 6 сентября 2017 года, то есть почти шесть лет назад.
Согласно данным наблюдений, новая вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие магнитный шторм на Земле последней недели. За прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце — Земля и находится сейчас практически уже за краем звезды.
"При таком расположении возможность прихода плазмы и удара по Земле крайне мала и находится на грани статистической погрешности. В то же время ожидается сильная радиационная нагрузка на атмосферу Земли", — отметил Богачев.
Руководитель лаборатории добавил, что возможен также приход к планете в ближайшее время потоков тяжелых частиц.
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